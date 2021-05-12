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В следующем месяце компания Apple проведёт ежегодную конференцию World Wide Developers Conference для разработчиков. В рамках WWDC 2021 будет анонсирована новая версия программного обеспечения. Речь об iOS 15 для смартфонов и iPadOS для планшетных компьютеров. В общей сложности актуальную версию операционной системы получит 32 девайса американского производителя.

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Apple прекратит поддержку iPhone 6S и iPad Air 2. Само собой, более старые устройства тоже не получат обновления. Что iOS 15, она будет доступна для 17 моделей. Новая операционная система придёт на все смартфоны, начиная с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, включая прошлогоднюю модель iPhone SE 2020. В общей сложности с 2016 года американская компания выпустила 16 смартфонов. Также апдейт «посетит» плеер iPod Touch седьмого поколения.

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Для планшетных компьютеров Apple выпускает операционную систему iPadOS. Версия v15, которую представят летом, «прилетит» на 15 планшетов. В этом списке iPad Pro 9.2”, 10.5”, 11” и 12.9” первого поколения, iPad Pro 11” и 12” второго поколения (2017 год) , iPad Pro 12.9 третьего (2018 год) и четвёртого (2020 год) поколений.

iPadOS 15 смогут установить владельцы iPad 10.2” седьмого и восьмого поколений, а также iPad 9.7” пятого (2017 год) и шестого (2018 год) поколений. Кроме того, в список попали iPad mini пятого поколения (2019 год) наряду с iPad Air третьего (2019 год) и четвёртого (2020 год) поколений.