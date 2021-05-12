32 устройства Apple получат операционную систему iOS 15 и iPadOS 15
В следующем месяце компания Apple проведёт ежегодную конференцию World Wide Developers Conference для разработчиков. В рамках WWDC 2021 будет анонсирована новая версия программного обеспечения. Речь об iOS 15 для смартфонов и iPadOS для планшетных компьютеров. В общей сложности актуальную версию операционной системы получит 32 девайса американского производителя.
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Apple прекратит поддержку iPhone 6S и iPad Air 2. Само собой, более старые устройства тоже не получат обновления. Что iOS 15, она будет доступна для 17 моделей. Новая операционная система придёт на все смартфоны, начиная с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, включая прошлогоднюю модель iPhone SE 2020. В общей сложности с 2016 года американская компания выпустила 16 смартфонов. Также апдейт «посетит» плеер iPod Touch седьмого поколения.
Для планшетных компьютеров Apple выпускает операционную систему iPadOS. Версия v15, которую представят летом, «прилетит» на 15 планшетов. В этом списке iPad Pro 9.2”, 10.5”, 11” и 12.9” первого поколения, iPad Pro 11” и 12” второго поколения (2017 год) , iPad Pro 12.9 третьего (2018 год) и четвёртого (2020 год) поколений.
iPadOS 15 смогут установить владельцы iPad 10.2” седьмого и восьмого поколений, а также iPad 9.7” пятого (2017 год) и шестого (2018 год) поколений. Кроме того, в список попали iPad mini пятого поколения (2019 год) наряду с iPad Air третьего (2019 год) и четвёртого (2020 год) поколений.
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