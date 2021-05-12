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Компания Xiaomi в конце декабря 2020 года представила прошивку MIUI 12.5. Стабильная версия стала доступна для первых смартфонов лишь несколько недель назад, но уже полным ходом идут слухи о программном обеспечении нового поколения. Оно будет называться MIUI 13.

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Как и версия v12.5 следующая ревизия оболочки будет построена на базе операционной системы Android 11, но уже с осени компания начнёт переводить флагманские модели на Android 12. Всего же MIUI 13 «посетит» девять десятков уже анонсированных смартфонов, которые вышли на рынок в 2019-2021 годах под брендами Xiaomi, POCO и Redmi.

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Анонс MIUI 13 ожидается 25 июня 2021 года. После публикации информации о дате премьеры прошивки появились слухи о том, что далеко не все популярные смартфоны компании получат обновление. В частности, говорилось, что MIUI 12.5 станет последней версией оболочки для Redmi Note 8 и Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. К радости владельцев этих моделей, слухи не подтвердились.

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MIUI 13 станет доступна для всех смартфонов серии Redmi Note 8 последних трёх поколений. Восьмая серия включает три модели – Redmi Note 8 / 8T и Redmi Note 8 Pro. Девятая серия представлена двумя линейками для глобального и международного рынков. У себя на родине компания выпустила Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G, а за пределами Поднебесной вышли Redmi Note 9 / 9S / 9T и Redmi Note 9 Pro / Pro Max. В рамках нового поколения вышли Redmi Note 10 / 10S, Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro / Pro Max. Также в списке ещё не анонсированный Redmi Note 10T.

Среди смартфонов бюджетной линейки Redmi прошивку MIUI 13 получат только представители девятого поколения. Их всего насчитывается 10 штук с учётом всех модификаций для разных регионов. Семейства Redmi 8 и Redmi 7 – без апдейта. А вот Redmi 10X 4G / 5G и Redmi 10X Pro 5G обновлением обзаведутся.

В полном составе китайская компания планирует обновить и линейку Redmi K, которая дебютировала 2019 году. Семейство Redmi K20 включает три устройства, Redmi K30 было представлено сразу восемью моделями, а новое поколение, Redmi K40, принесло уже четыре девайса, включая игровой Gaming Edition.

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Флагманские семейства Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11, конечно же, тоже будут обновлены до MIUI 13. Хотя были слухи, что Mi 9 оставят за бортом. Но это не подтвердилось. Суммарно три поколения насчитывают 25 гаджетов, включая скромные версии Lite, SE и другие. Также китайский производитель планирует выпустить обновление на Xiaomi Mi CC9 / CC9 Meitu / CC9e / CC9 Pro / CC9 Pro Premium и на Xiaomi Mi Note 10 / 10 Lite / 10 Pro.

Почти все смартфоны POCO смогут перейти на прошивку MIUI 13. Следующая ревизия оболочки обещана дюжине моделей. Именно столько устройств китайская компания представила за почти три года существования серии. Но из уже анонсированных девайсов только 11 получат обновление. Без апдейта останется оригинальный Pocophone F1 на Snapdragon 845, который вышел в августе 2018 года. 12-м смартфоном в списке оказался POCO F3 GT, премьере которого ещё только предстоит состояться.