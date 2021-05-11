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Китайская компания Xiaomi в конце марта провела крупнейшую в своей истории презентацию новинок. Мероприятие разделили на две части. 29 марта производитель представил несколько смартфонов семейства Xiaomi Mi 11, а 30 марта главным анонсом стал сгибаемый телефон Xiaomi Mi MIX FOLD. Весенняя новинка уже почти месяц продаётся в Китае, но скоро её смогут купить и жители Европы.

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В конце этого месяца компания представит глобальную версию Xiaomi Mi MIX Fold. Причём сгибаемый смартфон в Европе появится в топовой комплектации с керамическим корпусом, 16 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 512 ГБ. Рекомендованная цена составит 2 000 евро.

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Напомним, что в Китае топовую версию оценили в 2 000 долларов или 1 645 евро. Кроме того, на рынке Поднебесной доступны модификации с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти в паре с 12 ГБ ОЗУ. Официальная стоимость составляет 1 500 долларов (1 235 евро) и 1 700 долларов (1 400 евро) соответственно. При этом корпус сделан из стекла и металла.

Основной конкурент Xiaomi Mi MIX FOLD ещё даже не был представлен. Им станет модель Samsung Galaxy Z Fold 3, которую анонсируют во второй половине лета 2021 года. При этом сейчас все желающие могут по скидке приобрести Samsung Galaxy Z Fold 2.

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В Германии на официальном сайте Samsung Deutschland модификация с 256 ГБ встроенного хранилища стоит 1 299 евро вместо 1 799 евро. Кроме того, в подарок предусмотрены полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Их рекомендованная цена составляет 229 евро.

Напомним, Xiaomi Mi MIX FOLD выделяется 8,01-дюймовой изогнутой панелью, 6,52-дюймовым дюймовым дополнительным экраном сзади с поддержкой частоты обновления 90 Гц и жидкой линзой в телеобъективе на 8 Мп. Также новинка может похвастаться аккумулятором на 5 020 мА*ч с 67-ватной подзарядкой, четырьмя стереодинамиками, 108-мегапиксельной основной камерой и специальной прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11.

Недавно стало известно, что китайская компания уже готовит к анонсу второй смартфон со сгибаемым дисплеем. Его основным отличием от модели Mi MIX FOLD станет главный дисплей, который обзаведётся поддержкой частоты обновления 90 Гц. Анонс состоится летом. Коммерческое название устройства пока что не уточняется.