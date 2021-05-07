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Китайская компания Xiaomi планирует прекратить выпуск смартфонов флагманского уровня, оснащённых жидкокристаллическими экранами. Производитель планирует сосредоточиться на моделях с дисплеями на органических светодиодах.

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Об этом сообщил Ванг Тенг Томас, один из топ-менеджеров китайской компании. На вопрос о том, намеревается ли компания выпустить флагманский смартфон с однокристальной системой Snapdragon 870 и LCD-экраном, он ответил, что у производителя нет планов по выпуску топовых моделей на Snapdragon 870 или Snapdragon 888 с ЖК-экраном.

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Ранее представители Xiaomi уже говорили о планах полностью отказаться от использования IPS-матриц в своих смартфонах в каждом ценовом сегменте. В этом году мы увидели, как серия Redmi Note перешла на OLED-экраны, хотя одна модель получила панель IPS. Также производитель выпускает более дорогие смартфоны с дисплеями на органических светодиодах. Например, Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G, которые занимают сегмент 300-400 евро.

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Что касается флагманов с IPS-экранами, последними такими являются Xiaomi Mi 10T Pro и Mi 10T с китайским аналогом в лице Redmi K30S. Они были анонсированы осенью прошлого года. Смартфоны оснащены 144-герцевой жидкокристаллической панелью формата Full HD+, размер которой составляет 6,67 дюйма по диагонали.

В арсенал флагманов вошли процессор Qualcomm Snapdragon 865, 20-мегапиксельная фронталка и аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 33-ваттной быстрой проводной подзарядкой. Старшая версия получила основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп с оптической стабилизацией. В Xiaomi Mi 10T нет оптостаба, а в главном модуле установлен 64-мегапиксельный сенсор.

Напомним, что компания Xiaomi не всегда выпускала топовые модели с экранами OLED. Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Redmi K30S стали первыми такими решениями с февраля 2018 года. Тогда производитель анонсировал экспериментальный смартфон Mi MIX 2S. Уже после него в 2018 году вышли флагманы семейства Xiaomi Mi 8 и слайдер Mi MIX 3, которые получили дисплеи на органических светодиодах.