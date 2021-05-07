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В Сети уже полным ходом ведутся разговоры о прошивке MIUI 13. Китайская компания Xiaomi её может представить в последних числах следующего месяца. А тем временем производитель из Поднебесной начал распространять глобальную стабильную версию оболочки MIUI 12.5. В Китае обновление получило более дюжины смартфонов. За пределами Поднебесной новая прошивка пришла на три модели.

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Xiaomi Redmi Note 10S – первый смартфон, который получил глобальную оболочку MIUI 12.5 Stable. Она построена на базе операционной системы Android 11. Обновление проходит под номером v12.5.5.0.RKLMIXM. Размер апдейт составляет 2,5 ГБ. Скачать файлы для установки в ручном режиме можно по этой ссылке.

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Для Redmi Note 10S также стала доступна европейская стабильная версия программного обеспечения MIUI 12.5. Она имеет номер v12.5.3.0.RKLEUXM. Размер составляет 2,6 ГБ. В обоих случаях речь идёт о прошивке со статусом Stable, а не Stable Beta. То есть она доступна для всех пользователей. Скачать европейскую прошивку можно тут. Установка выполняется через родной режим восстановления.

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Второй смартфон, для которого стала доступна MIUI 12.5 Stable – Xiaomi Mi 11. Это флагман нового поколения на Snapdragon 888, который был анонсирован около полугода назад. Он тоже получил европейскую и глобальную прошивки. Номера – v12.5.1.0.RKBEUXM и v12.5.1.0.RKBMIXM соответственно. Обе имеют статус Stable Beta, то есть доступна примерно для трети смартфонов.

Прошивка приносит апрельский патч безопасности. Скачать европейскую стабильную версию MIUI 12.5 можно по этой ссылке. Установка выполняется через встроенный режим восстановления. Глобальная версия пока что недоступна для загрузки и распространяется «по воздуху».

Третий смартфон с MIUI 12.5 – флагман Xiaomi Mi 11 Ultra. Он уже поступил в продажу в Европе по цене 1 199 евро (108 000 рублей). Новинка оказалась довольно популярной в Великобритании, где её рекомендованная стоимость составила 1 199 фунтов стерлингов или 124 000 рублей. Это даже дороже, чем в Украине, где камерофон был оценён в 44 990 гривен или 120 500 рублей.

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Для версии Ultra, как и для стандартного издания, пока что глобальная прошивка MIUI 12.5 с патчем безопасности операционной системы Android 11 распространяется «по воздуху». Но в ближайшее время ожидается появление на официальном сайте Xiaomi ссылки на загрузку файлов для установки в ручном режиме через Recovery.

В завершение добавим, что у Xiaomi существенно изменился график выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12.5. Изначально дебютный этап был запланирован на начало апреля. Первыми обновление должны были получать Xiaomi Mi 10/10T, их версии Pro и Xiaomi Mi 11, но что-то пошло не так, и релиз оболочки подвинули на месяц.