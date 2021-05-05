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Samsung официально завершила поддержку флагманов 2017 года

Речь о моделях Galaxy S8 и Galaxy S8+.
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Южнокорейская компания Samsung официально объявила о прекращении поддержки флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которая продлилась в течение четырёх лет и одного месяца. Модели были анонсирован 29 марта 2017 года.

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Последним обновлением для флагманов четырёхлетней давности стал патч безопасности для операционной системы за апрель текущего года. Заметим, в последнее время они получали обновления только раз в полгода. Что интересно, защищённый смартфон Galaxy S8 Active получает ежеквартальные апдейты программного обеспечения.

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Напомним, что Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стали первыми в мире моделями на базе 10-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 835. Европейские версии получили Exynos 8895. Соглашение с Qualcomm сильно подпортило жизнь LG, которая в 2017 году решила первой выпустить смартфон с широкоформатным дисплеем LG G6. Чтобы сделать это раньше, чем Samsung, ей пришлось использовать четырёхъядерный чип Snapdragon 821.

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Обе модели Samsung оборудованы 12-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронталкой. Спереди есть 2-мегапиксельный сенсор, который сканирует сетчатку. Стандартная модель получила 5,8-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 3 000 мА*ч. Версии Plus досталась батарея на 3 500 мА*ч в паре с 6,2-дюймовым экраном. Обе панели имеют разрешение 1 440 x 2 960 пикселей и выполняются по технологии Super AMOLED.

Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ поступили в продажу с операционной системой Android 7.0 Nougat и обновили до Android 9.0 Pie. Также южнокорейская компания не забыла перевести свои флагманские смартфоны 2017 года на новую оболочку One UI.

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