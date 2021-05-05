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Китайская компания в следующем месяце представит фирменную прошивку MIUI 13, которая придёт на смену программному обеспечению MIUI 12.5. Хотя оно пока доступно менее чем для двух десятков смартфонов из почти сотни заявленных. А тем временем в Сеть попал список моделей Xiaomi, POCO и Redmi, которые останутся без новой оболочки. Сразу отметим, что об устройствах вроде Xiaomi Mi 8 Lite или Redmi Note 5 мы не говорим, поскольку им даже MIUI 12.5 не будет доступна.

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Среди смартфонов Xiaomi обновлением не обзаведутся все флагманы 2018 года, коих было выпущено сразу шесть. Все они оснащаются 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845 и сдвоенной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп с дизайном в стиле iPhone X.

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Первым был анонсирован Xiaomi Mi MIX 2S, после которого появились Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition. В течение осени 2018 года ассортимент флагманских смартфонов пополнился моделями Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Fingerprint Edition и Xiaomi Mi MIX 3. Отметим, что семейство Mi 8, кроме стандартного издания, может похвастаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и поддержкой системы трёхмерного распознавания лиц Face ID.

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Помимо флагманов 2018 года MIUI 13 не получат пять моделей, которые были представлены в 2019 году. Это Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi CC9e, Mi CC9 и Mi CC9 Meitu. К слову, две последние только на днях обзавелись стабильной версией прошивки MIUI 12.5.

Без MIUI 13 останется дюжина смартфонов Redmi, которые были выпущены в 2019 году. Это модели начального уровня семейств Redmi 7 и Redmi 8, а также хиты продаж семейств Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Попадание в этот список смартфонов Redmi Note 8 выглядит немного странным. Раз уж их предшественники получили MIUI 12.5, то логично было бы, если бы они обновились до MIUI 13. С другой стороны, оба поколения была представлены в течение одного года и поступили в продажу с идентичной версией программного обеспечения.

И в завершение добавим, что прошивка MIUI 13 не придёт на первый смартфон бренда POCO. Речь о Pocophone F1. Он был презентован в последних числах августа 2018 года в качестве самого доступного в мире решения на Snapdragon 845.