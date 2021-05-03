Xbox Series S справляется с Resident Evil Village на одном уровне с Xbox Series X и PlayStation 5
Компании Sony и Microsoft в прошлом году представили свои игровые приставки нового поколения PlayStation и Xbox соответственно. На днях разработчики Resident Evil Village выпустили последнюю демоверсию игры, после чего пользователи сравнили производительность трёх консолей: Sony PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.
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PlayStation 5 и Xbox Series X запускают Resident Evil Village в разрешении 4K ULTRA HD (2 180 x 3 840 пикселей) с активной технологией трассировки лучей по умолчанию. В Xbox Series S трассировку лучей нужно включать самостоятельно, а максимальное разрешение составляет 1 440 x 2560 точек, что соответствует формату Quad HD.
В случае с Sony PlayStation 5 провалы производительности случаются чаще, чем на более дорогой приставке Microsoft, но зато сами игры загружаются более оперативно. Но в целом обе консоли способны в среднем выдавать порядка 55-60 FPS с трассировкой лучей.
Xbox Series S немного уступает старшей версии, если активировать технологию трассировки лучей. Производительность падает до 35-40 FPS. Но без неё можно спокойно получить желанные 60 FPS. Таким образом, можно сказать, что все три приставки справляются с Resident Evil Village.
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Напомним, что PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition отличаются лишь отсутствием привода Blu-ray во второй модели, в результате чего она стоит на 9 000 рублей дешевле. В продажу приставки получили осенью прошлого года по цене 46 990 рублей и 37 990 рублей соответственно. Недавно обе консоли подорожали на 3 000 рублей.
Xbox Series X и Series S отличаются не только наличием дисковода у старшей модели, но и тем, что она является намного производительнее и поддерживает 4K UHD. Младшая версия вместе с приводом Blue-ray лишилась поддержки 4K. Официальная рекомендованная производителем цена Xbox Series S составила 26 990 рублей, а Xbox Series X – 45 590 рублей. В отличие от Sony компания Microsoft не планирует повышать стоимость своих игровых консолей.
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