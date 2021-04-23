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Китайская компания Xiaomi в марте нынешнего года представила серию смартфонов Redmi Note 10, каждый из представителей которой должен оказаться весьма популярным. В первую очередь это касается версии Pro, которая стала одним из самых дешёвых телефонов в мире с камерой разрешением 108 Мп. Но без проблем на старте продаж не обошлось.

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В начале апреля этого года мы писали, что пользователи Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 начали массово жаловаться на проблемы с экраном. В частности, владельцы версии Pro сообщали о мерцании дисплея при активации режима 120 Гц. Тем же самым страдала и младшая модель, но при включении тёмной темы, т.к. поддержкой повышенной частоты обновления картинки она не обзавелась. Также в списке проблем были зависания и плохая отзывчивость.

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Спустя несколько дней после этого китайская компания официально подтвердила неисправности. Как стало известно, они носили программный характер, в результате чего производитель пообещал всё исправить в следующих обновления программного обеспечения MIUI 12.

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И вот апдейт вышел. Изначально он был доступен только на территории Индии для модели Redmi Note 10 Pro Max, но позже появилась и глобальная версия для Redmi Note 10 Pro. Обновление программного обеспечения проходит под номером v12.0.14.0.RKFMIXM. Оно имеет статус Stable Beta, то есть доступно примерно для трети пользователей. Обычный Redmi Note 10 пока что не обновили.

В случае отсутствия новых серьёзных проблем программного характера есть все шансы увидеть полноценную стабильную версию MIUI 12 на базе операционной системы Android 11 уже в конце следующей неделе. А пока загрузить новую оболочку можно тут (скачивания начнётся автоматически). Установка выполняется через встроенный режим восстановления.

Напомним, что помимо 108-мегапиксельной основной камеры Xiaomi Redmi Note 10 Pro отличается 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 732G, аккумулятором ёмкостью 5 000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой и уже упомянутым 120-герцевым дисплеем на базе матрицы Super AMOLED. В России новинка доступна в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Рекомендованная цена составляет 28 990 рублей.