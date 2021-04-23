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Китайская компания Xiaomi анонсировала доступные флагманские смартфоны Mi 11X и Mi 11X Pro. Увы, как и ожидалось, полноценных новинок мы не получили. Стандартная издания – это почти точная копия Redmi K40, а версия Pro – ребрендинг Redmi K40 Pro+. Но всё же несколько отличий есть.

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Xiaomi Mi 11X и Mi 11X Pro имеют корпус из стекла и металла с защитой от воды класса IP53. На лицевой стороне установлен дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В его основе лежит матрица Samsung Super AMOLED E4 диагональю 6,67 дюйма.

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Ёмкость встроенной батареи в каждой новинке составила 4 520 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 33 Вт. Из общего также стоит отметить Wi-Fi 6, Bluetooth, ИК-порт, USB-C, стереозвук, отсутствие выхода для наушников и 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

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Xiaomi Mi 11X Pro оснащается 5-нанометровым мобильным чипом Snapdragon 888 с графическим ядром Adreno 660. Однокристальная система работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в зависимости от модификации рассчитано на 128 ГБ или 256 ГБ данных. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Есть поддержка 8K UHD и 4K UHD при 60 к/сек.

В Xiaomi Mi 11X установлена более скромная SoC Snapdragon 870 с графикой Adreno 650. Зато этот чипсет может похвастаться частотой 3,2 ГГц, что является рекордом рынка. Предлагается стандартная версия в конфигурация с 8 ГБ и 6 ГБ оперативки при 128 ГБ встроенной памяти в обоих случаях. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и поддерживает только 4K при 30 к/сек.

Xiaomi Mi 11X Pro будет доступен для предварительного заказа начиная с 24 апреля текущего года. Стоимость модификаций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила соответственно 535 долларов и 560 долларов. Расцветки – Celestial Silver, Lunar White и Cosmic Black. Стандартная модель начнёт продаваться 27 апреля по цене 400 долларов за версию 6/128 ГБ и 425 долларов за 8/128 ГБ. Пользователям она будет доступна в тех же трёх цветовых решения, что и старшая версия.