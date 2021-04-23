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Китайская компания Xiaomi уже несколько месяцев говорит о первом игровом смартфоне под брендом Redmi. На этой неделе количество утечек резко увеличилось, после чего сам производитель начал публиковать официальные изображения и ролики Redmi K40 Gaming Edition.

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Для начала поговорим о дизайне. Грядущая новинка получит механические клавиши на правом торце корпуса. Аппаратные триггеры есть почти в каждом геймерском смартфоне. Особенностью модели Xiaomi является то, что кнопки скрываются внутри корпуса, а для их выдвижения есть специальный переключатели. Также на правом торце корпуса обосновался сканер отпечатков пальцев.

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Внешний вид тыльной панели будет существенно изменён, поэтому с обычным Redmi K40 предстоящую новинку спутать будет сложно. В основной камере будет установлено три датчика изображения. В Redmi K40 Pro используются модули на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition скорее всего получит идентичный набор сенсоров.

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Уже сегодня, 23 апреля, китайская компания опубликовала новую порцию официальных изображений и раскрыла технические характеристики дисплея. Как и ожидалось, он будет построен на базе матрицы на органических светодиодах и получит поддержку 8 192 степеней яркости. Также отметим соответствие стандарту HDR10+ и частоту обновления 120 Гц, хотя ранее говорилось о 144 Гц.

Ширина подбородка в Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition составит 2,7 мм, а отступов с трёх сторон – 1,8 мм. Также отметим надпись Fighting на тыльной панели, подсветку возле двух больших модулей основной камеры и светодиодную вспышку в виде молнии.

Игровой смартфон будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки. Сердцем грядущей новинки станет однокристальная система Dimensity 1200, выполненная по нормам 6-нанометровой технологии.

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Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition поступит в продажу по цене примерно 300 долларов (2 000 юаней) за начальную модификацию памяти. Презентация намечена на 27 апреля текущего года. Приблизительно столько же стоит Redmi K40 на Snapdragon 870. Но это только в Китае. В России смартфон дебютировал на днях как POCO F3 по цене от 30 000 рублей (400 долларов).