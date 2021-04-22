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Китайская компания Realme анонсировала новую модель среднебюджетного уровня, которая будет официально продаваться в Европе. Смартфон называется Realme 8 5G. Судя по техническим параметрам и цене, он будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 10 5G.

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Модель имеет пластиковый корпус с габаритными размерами 162,5 x 74,8 x 8,5 при массе 185 граммов. Сенсор для распознавания отпечатков пальцев. В смартфоне установлен 90-герцевый дисплей формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,5 дюйма.

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Аппаратная платформа Realme 8 5G строится вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Dimensity 700 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Чипсет работает на частоте от 2,0 ГГц до 2,2 ГГц, а за графику отвечает видеоускоритель Mali-G57 MC2. В начальной модификации памяти смартфон оборудован 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. В топовой конфигурации объёмы увеличиваются в два раза.

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В новинке установлена тройная основная камера разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп без оптической стабилизации, ультраширокоугольного модуля и телеобъектива. Поддержка съёмки видео в 4K UHD даже при 30 FPS отсутствует. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Realme 8 5G получил аккумуляторную батарею ёмкостью 5 000 мА*ч с поддержкой 18-ваттной быстрой подзарядки. В продаже смартфон появится с фирменной прошивкой Realme UI второго поколения и операционной системой Android 11. Прочие параметры новинки включают выход для проводной гарнитуры, USB-C, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также слот для microSD и чип NFC.

Смартфон представили в Индии. Стоимость модификаций 4/64 ГБ и 8/128 ГБ составила 200 долларов и 225 долларов соответственно. В Европе будет доступна исключительно топовая версия по цене 199 евро (240 долларов). Покупателям предложат только две расцветки корпуса: Supersonic Blue и Supersonic Black. Продажи стартуют в следующем месяце.

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Напомним, что конкурент в лице Xiaomi Redmi Note 10 5G ещё не поступил на рынок. Старт продаж ожидается до конца этого месяца. Глобальную версию в конфигурациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оценили в 199 долларов и 229 долларов соответственно. Большинство параметров совпадает с Realme 8 5G. Из отличий отметим лишь 8-мегапиксельную фронтальную камеру, инфракрасный порт и поддержку 4K UHD при 30 FPS.