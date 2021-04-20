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Компания Apple провела большую весеннюю презентацию, в рамках которой представила несколько новых гаджетов. Параллельно американский гигант обновил несколько популярных решений. Но обо всё по порядку.

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Начнём с сервиса Podcast Subscriptions. Уже из названия понятно, что он собой представляет. По словам представителей Apple, начиная с мая текущего года сервис будет доступен более чем в 170 странах мира. Podcast Subscriptions предложит пользователям «различные преимущества, разработанные авторами, такие как прослушивание без рекламы, доступ к дополнительному контенту, а также ранний или эксклюзивный доступ к новым сериалам».



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Ещё одна новинка компании Apple – трекеры AirTag, которые позволяют быстро находить потерянные вещи. Устройство исполнено в виде круглого брелока для ключей. Оно имеет защищённый от воды корпус, интегрированный динамик и поддержку технологии Bluetooth Low Energy.

AirTag работает совместно с программным обеспечение «Локатор», которое предустанавливается на все гаджеты американской компании. С максимальной точность метка позволяет найти смартфоны iPhone 11 и iPhone 12 за счёт наличия у них чипа широкополосной связи U1.

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AirTag может проработать на полном заряде батарейки в течение более чем 12 месяцев. Менять её можно будет самостоятельно. Стоимость нового гаджета составила 29 долларов. Четыре штуки сразу можно купить за 99 долларов. Старт продаж метки запланирован на 30 апреля текущего года.

Apple анонсировала новые версии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 mini. Отличие от моделей, которые были представлены осенью 2020 года – фиолетовая расцветка корпуса. Технические характеристики такие же. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max новыми расцветками не обзавелись. Старт продаж запланирован на 23 апреля 2021 года.

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Следующая новинка гиганта из Купертино – новые персональные компьютеры iMac на базе фирменной однокристальной системы Apple M1. Устройство оборудовано 24-дюймовой панелью формата 4.5K. Базовая версия оборудована 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 256 ГБ. Цена этой версии составила 1 299 долларов. При этом здесь чип Apple M1 имеет 7-ядерный GPU. Модификация с 8-ядерным ускорителем и теми же объёмами памяти обойдётся уже в 1 499 долларов. Старт продаж намечен на 30 апреля 2021 года.

Компания Apple также анонсировала обновлённые планшетные компьютеры iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9. Более габаритная версия получила дисплей Liquid Retina XDR с подсветкой miniLED. По словам производителя, эта панель имеет такие же показатели яркости и контрастности, как матрицы на органических светодиодах.

Оба планшета построены на базе 5-нанометровой однокристальной системы Apple M1 на архитектуре ARM. Новинки поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и мобильные сети пятого поколения. В основной камере вместе с двумя оптическими модулями используется сенсор LiDAR.

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Компания откроет приём предварительных заказов 30 апреля, а продажи начнутся ближе концу весны. 11-дюймовая модель в базовой модификации несёт на борту 128 ГБ встроенной памяти. Цена в России составила 77 990 рублей. Топовый вариант с 2 ТБ памяти обойдётся в 176 990 рублей.

За iPad Pro 12.9 придётся отдать минимум 106 990 рублей. Топовый вариант стоит 205 990 рублей. При этом каждый планшет доступен в модификации с модемом 5G. Доплатить за поддержку сотовой связи пятого поколения вне зависимости от комплектации нужно будет 14 000 рублей.

И последняя новинка, о которой поговорим в этом материале – телевизионная приставка Apple TV 4K. Она построена на процессоре Apple A12 Bionic и поставляется вместе с новым пультом дистанционного управления. Продажи начнутся 30 апреля этого года.

Чип A12 Bionic поддерживает воспроизведение контента в формате 4K ULTRA HD с поддержкой Dolby Vision и HDR при частоте кадров 60 FPS. Пульт ДУ Siri Remote имеет шесть кнопок и кликпад в стиле плеера iPod. Новый элемент обеспечивает точную навигацию по системе за счёт сенсорной поверхности для свайпов.

Apple TV 4K можно будет купить минимум за 179 долларов. За эти деньги предлагается версия с накопителем на 32 ГБ. модификациях с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся на 20 долларов дороже. Пульт Siri Remote придётся покупать отдельно за 59 долларов. Кроме того, компания выпустит на рынок приставку Apple TV HD стоимостью 149 долларов вместе с пультом ДУ.