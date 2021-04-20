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Сгибаемый смартфон Motorola RAZR 5G поступает в свободную продажу в России по цене 119 990 рублей

Российская цена соответствует немецкой.
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В сентябре прошлого года компания Motorola представила второе поколение обновлённой линейки RAZR. Новинка получила название Motorola RAZR 5G. Модель поступила в продажу в России спустя примерно три месяца после анонса. Однако, почти четыре месяца смартфон был доступен ограниченными партиями. Сейчас наконец-то сгибаемый телефона появился в свободной продаже на российском рынке.

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Стоимость Motorola RAZR 5G существенно отличается в зависимости от региона. Например, в США модель стоит 1 200 долларов, а в Великобритании – 1 200 фунтов стерлингов (1 675 долларов). В Канаде за смартфон просят 2 460 канадских долларов (1 955 долларов США), а в Германии – 1 255 евро (1 510 долларов). Жителям России за девайс нужно заплатить 119 990 рублей или 1 560 долларов. Везде осенняя новинка доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ.

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Motorola RAZR 5G, несмотря на свою цену, не является флагманским решением. Он оборудован 7-нанометровым процессором среднего класса Snapdragon 765G. Чип имеет ядра с частотой до 2,4 Гц, графику Adreno 620 и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Ёмкость аккумулятор очень скромная по современным меркам – 2 800 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт.

В смартфоне установлено два дисплея на органических светодиодах. Основная сгибаемая панель P-OLED с пластиковой подложкой имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 876 x 2 142 точки. Второй экран построен на матрице G-OLED диагональю 2,7 дюйма с разрешением 600 x 800 пикселей.

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В Motorola RAZR 5G используется две одинарные камеры. В главной установлен 48-мегапиксельный сенсор. Есть оптическая стабилизация, PDAF и съёмка 4K UHD видео, но только с частотой обновления 30 FPS. Фронтальная камера построена на 20-мегапиксельном датчике изображения.

Смартфон не имеет выхода под наушники и стереодинамиков. Биометрический сенсор расположен на тыльной панели. Все беспроводные интерфейсы, включая NFC, присутствуют. Также отметим алюминиевый каркас, стальные шарниры и стекло Gorilla Glass пятого поколения. Работает Motorola RAZR 5G уже на базе операционной системы Android 11, хотя в продажу поступил изначально с десятой ревизией «зелёного робота».

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