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Xiaomi Mi MIX FOLD – первый сгибаемый смартфон китайской компании. Его представили в конце первого квартала этого года. Он доступен в трёх модификациях по цене от 1 500 долларов до 2 000 долларов. Топовый вариант имеет керамический корпус, а не стеклянный.

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16 апреля смартфон поступил в продажу в Китае. Компания похвасталась, что за 1 минуту её доход от реализации сгибаемых моделей составил 60 млн смартфонов. Учитывая стоимость новинки, можно предположить, что за минуту производитель смог продать приблизительно 40 000 устройств.

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Xiaomi Mi MIX FOLD имеет несколько фишек помимо сгибаемого OLED-дисплея диагональю 8,01 дюйма с разрешением 1860 x 2480 пикселей. Главная – телеобъектив с жидкими линзами, который имеет 3-кратный оптический зум и может использоваться для макросъёмки. Помимо него в основной камере есть 108-мегапиксельный главный и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модули.

Ещё одна особенность новинки – дополнительный дисплей AMOLED. Он имеет соотношение сторон 3 к 1. Разрешение составляет 840 x 2520 пикселей, а диагональ – 6,52 дюйма. В отличие от большой панели вспомогательная матрица поддерживает повышенную частоту обновления (90 Гц).

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Xiaomi Mi MIX FOLD оборудован 5-нанометровым процессором Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 5 020 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой. В арсенале новинки есть четыре стереофонических динамика Harman / Kardon, 20-мегапиксельная фронтальная камера, NFC и боковой биометрический сенсор. Работает модель на базе специальной версии программного обеспечения, оптимизированной специально под большой дисплей.