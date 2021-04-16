Xiaomi за 1 минуту продала сгибаемых смартфонов на 60 млн долларов
Xiaomi Mi MIX FOLD – первый сгибаемый смартфон китайской компании. Его представили в конце первого квартала этого года. Он доступен в трёх модификациях по цене от 1 500 долларов до 2 000 долларов. Топовый вариант имеет керамический корпус, а не стеклянный.
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16 апреля смартфон поступил в продажу в Китае. Компания похвасталась, что за 1 минуту её доход от реализации сгибаемых моделей составил 60 млн смартфонов. Учитывая стоимость новинки, можно предположить, что за минуту производитель смог продать приблизительно 40 000 устройств.
Xiaomi Mi MIX FOLD имеет несколько фишек помимо сгибаемого OLED-дисплея диагональю 8,01 дюйма с разрешением 1860 x 2480 пикселей. Главная – телеобъектив с жидкими линзами, который имеет 3-кратный оптический зум и может использоваться для макросъёмки. Помимо него в основной камере есть 108-мегапиксельный главный и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модули.
Ещё одна особенность новинки – дополнительный дисплей AMOLED. Он имеет соотношение сторон 3 к 1. Разрешение составляет 840 x 2520 пикселей, а диагональ – 6,52 дюйма. В отличие от большой панели вспомогательная матрица поддерживает повышенную частоту обновления (90 Гц).
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Xiaomi Mi MIX FOLD оборудован 5-нанометровым процессором Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 5 020 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой. В арсенале новинки есть четыре стереофонических динамика Harman / Kardon, 20-мегапиксельная фронтальная камера, NFC и боковой биометрический сенсор. Работает модель на базе специальной версии программного обеспечения, оптимизированной специально под большой дисплей.
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