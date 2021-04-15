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Компания TCL вчера анонсировала ряд смартфонов во главе с моделью TCL 20 Pro 5G на процессоре Snapdragon 750G, которого оценили в 549 евро. Но основной новинкой производителя является первый в мире телефон, оборудованный одновременно сгибаемым и сворачивающимся дисплеем.

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Мы уже видели смартфоны, которые можно сгибать (Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Motorola RAZR) и сворачивать (OPPO X 2021, LG Rollable). Компания TCL решила объединить две технологии в одном устройстве, которое получило название TCL Fold’n’Roll.

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На презентации китайский производитель показал лишь прототип уникального гаджета. Но представители компании заверили, что модель поступит в продажу до конца текущего года. Стоит отметить, что ни OPPO X 2021, ни LG Rollable так и не добрались до прилавков магазинов. OPPO заявила, что X 2021 не будет продаваться, но технология появится в других смартфонах, а LG просто закрыла мобильное подразделение.

Теперь вернёмся к новинке китайской компании. Характеристики смартфона не уточняются. На презентации производитель лишь немного рассказал о дисплее TCL Fold’n’Roll. В сложенном состоянии его диагональ составляет 6,87 дюйма, а в разложенном – 8,85 дюйма. При этом разложив устройство, его можно увеличить до 10 дюймов, растянув дисплей.

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По словам производителя, TCL Fold’n’Roll предлагает опыт использования трёх девайсов: смартфона, фаблета и планшетного компьютера. При этом в каждом из них изменяется соотношение сторон дисплея. Представители компании заявили, что, растянув экран до 10 дюймов, пользователь получает максимальную площадь полезного пространства.