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TCL расширила свою серию TCL 20 четырьмя новыми моделями - TCL 20 Pro 5G, TCL 20L, TCL 20L + и TCL 20S.

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TCL 20 Pro 5G является лидером этой линейки и стоит 549 евро. За эту цену вы получаете 6,67-дюймовый изогнутый FHD+ AMOLED дисплей и чип Pixelworks, который конвертирует SDR-видео в HDR. Смартфон работает на Snapdragon 750G вместе с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

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На задней панели есть четыре камеры: основная камера 48 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера 16 МП с углом обзора 123 °, макросъемка 5 МП и датчик глубины 2 МП. Фронтальная камера на 32MP.





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TCL добавила аккумулятор емкостью 4500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку и беспроводную зарядку мощностью 15Вт. Телефон поступит в продажу завтра и будет доступен в цветах Moondust Grey и Marine Blue.

TCL 20L имеет тот же размер экрана, что и TCL 20 Pro 5G, но сменил AMOLED дисплей на IPS. Кроме этого, он способен конвертировать SDR-видео в HDR в режиме реального времени.

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Он поставляется с процессором Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ памяти. На задней панели телефона есть четыре камеры - основной датчик на 48 МП, фронтальная камера - это сенсор на 16 МП. TCL 20L имеет боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.





Внутри находится аккумулятор емкостью 5000mah с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Как и TCL 20 Pro 5G, он также работает под управлением Android 11 из коробки. Телефон поступит в продажу завтра по цене 229 евро.

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TCL 20L+ имеет аналогичные характеристики, но его основная камера - это датчик на 64 МП, который может записывать видео в формате 4K. Он также имеет 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Он также имеет Super Bluetooth, функцию, которая позволяет одновременно подключаться к четырем аудиоустройствам Bluetooth. Ценник модели plus - 269 евро.





TCL 20S - это эксклюзивное устройство для Северной Америки с характеристиками, аналогичными TCL 20L +.