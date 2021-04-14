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Японская компания Sony сегодня, 14 апреля, анонсировала флагманские смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III на базе процессора Snapdragon 888. После презентации компания открыла приём предварительных заказов на новинки в России. Все, кто подаст заявку на покупку смартфонов до старта продаж, получат в подарок дорогие беспроводные наушники токийского производителя.

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Напомним, что оба флагмана оборудованы основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп с оптикой ZEISS, стереодинамиками, аккумулятором на 4 500 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой и 8-мегапиксельной фронталкой. На борту каждой новинки есть все ключевые интерфейсы, включая NFC и выход для наушников.

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Старшая версия может похвастаться дисплеем формата 4K UHD диагональю 6,5 дюйма вместо 6,1-дюймовой матрицы Full HD+. Также более дорогой флагман обзавёлся поддержкой подключения камер Sony Alpha, сенсором 3D iToF в основной камере и беспроводной зарядкой.

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Стоимость Sony Xperia 1 III составила 99 990 рублей за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объёмом 256 ГБ. На презентации компания заявила, что старт продаж новинки запланирован на начало лета. При этом на официальном сайте указано, что оформить предварительный заказ можно до 20 июля. Подарок – полностью беспроводные наушники Sony WF-1000XM3, которые отдельно можно приобрести за 15 000 рублей.

Sony Xperia 5 III оценили в 84 990 рублей. Младшая версия получила на 4 ГБ оперативной памяти меньше. Она тоже должна поступить на рынок в июне текущего года. Хотя на сайте японской компании указано, что приём предварительных заказов продлится до 3 августа. Подарок – полностью беспроводные наушники Sony WF-XB700 стоимостью 8 000 рублей.