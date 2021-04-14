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Японская компания Sony обновила флагманскую серию Xperia. Производитель представил два новых смартфона, которые будут продаваться в России официально. Главная новинка производителя из Токио называется Sony Xperia 1 III.

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Ключевая фишка смартфона – вариообъектив. Он объединён с 12-мегапиксельным датчиком изображения оптического формата 1/2,9 дюйма. Светосила может меняться в диапазоне f/2,3-2,8. Разрешение основной и ультраширокоугольной камер составляет тоже по 12 Мп. В каждом модуле используется оптика, разработанная Sony совместно с ZEISS.

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На тыльной панели также есть сенсор 3D iToF. Камера Sony Xperia 1 III получила поддержку серийной съёмки с фиксацией 20 кадров в секунду. Для спуска затвора камера по традиции предусмотрена отдельная клавиша в нижней части правого торца. На лицевой панели новинки установлен 8-мегапиксельный датчик изображения для получения селфи.

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Аппаратная платформа смартфон построена на базе 5-нанометровой системы-на-кристалле Snapdragon 888, которая дополняется 12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище может вмещать 256 ГБ данных и не поддерживает расширение с помощью карт памяти. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея на 4 500 мА*ч с 30-ваттной быстрой подзарядкой.

Ещё одна особенность Sony Xperia 1 III – дисплей 4K с частотой обновления 120 Гц. Он имеет традиционное для смартфонов Sony соотношение сторон 21 к 9 и диагональ 6,5 дюйма. Панель выполнена по технологии AMOLED. Она поддерживает HDR и прикрывается стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Биометрический сенсор расположен на правом торце.

Токийская компания уделила на презентации внимание программным особенностям новинки, ориентированным на геймеров. Помимо поддержки частоты обновления 120 Гц отмечается функция повышения гаммы L-y raiser и возможность подключения контроллера DualSense от игровых приставок PlayStation нового поколения.

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Корпус флагмана имеет защиту от воды, соответствующую классам IP65 и IP68. В арсенале новинки есть стереофонические динамики и выход под наушники. Sony заявляет о поддержки ряда технологий для повышения качества звучания. Само собой, на борту присутствуют NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Sony Xperia 1 III поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. В России стоимость новинки составляет 100 000 рублей. Приём предварительных заказов уже стартовал. Доступен флагман в сиреневой, чёрной и серой расцветках корпуса. Заметим, что смартфон нового поколения оказался на 20 000 рублей дороже предшественника – модель Xperia 1 II в России стоит 80 000 рублей.