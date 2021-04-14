Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен флагман Sony Xperia 1 III на Snapdragon 888 за 100 000 рублей

Он оказался на 20 000 рублей дороже предшественника.
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Японская компания Sony обновила флагманскую серию Xperia. Производитель представил два новых смартфона, которые будут продаваться в России официально. Главная новинка производителя из Токио называется Sony Xperia 1 III.

реклама

Ключевая фишка смартфона – вариообъектив. Он объединён с 12-мегапиксельным датчиком изображения оптического формата 1/2,9 дюйма. Светосила может меняться в диапазоне f/2,3-2,8. Разрешение основной и ультраширокоугольной камер составляет тоже по 12 Мп. В каждом модуле используется оптика, разработанная Sony совместно с ZEISS.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

На тыльной панели также есть сенсор 3D iToF. Камера Sony Xperia 1 III получила поддержку серийной съёмки с фиксацией 20 кадров в секунду. Для спуска затвора камера по традиции предусмотрена отдельная клавиша в нижней части правого торца. На лицевой панели новинки установлен 8-мегапиксельный датчик изображения для получения селфи.

реклама

Аппаратная платформа смартфон построена на базе 5-нанометровой системы-на-кристалле Snapdragon 888, которая дополняется 12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище может вмещать 256 ГБ данных и не поддерживает расширение с помощью карт памяти. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея на 4 500 мА*ч с 30-ваттной быстрой подзарядкой.

Ещё одна особенность Sony Xperia 1 III – дисплей 4K с частотой обновления 120 Гц. Он имеет традиционное для смартфонов Sony соотношение сторон 21 к 9 и диагональ 6,5 дюйма. Панель выполнена по технологии AMOLED. Она поддерживает HDR и прикрывается стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Биометрический сенсор расположен на правом торце.

Токийская компания уделила на презентации внимание программным особенностям новинки, ориентированным на геймеров. Помимо поддержки частоты обновления 120 Гц отмечается функция повышения гаммы L-y raiser и возможность подключения контроллера DualSense от игровых приставок PlayStation нового поколения.

реклама

Корпус флагмана имеет защиту от воды, соответствующую классам IP65 и IP68. В арсенале новинки есть стереофонические динамики и выход под наушники. Sony заявляет о поддержки ряда технологий для повышения качества звучания. Само собой, на борту присутствуют NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Sony Xperia 1 III поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. В России стоимость новинки составляет 100 000 рублей. Приём предварительных заказов уже стартовал. Доступен флагман в сиреневой, чёрной и серой расцветках корпуса. Заметим, что смартфон нового поколения оказался на 20 000 рублей дороже предшественника – модель Xperia 1 II в России стоит 80 000 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
24
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
163
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
23
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
74
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
302
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 302
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 163
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
50
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
27
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
16
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Токенизированные акции Tesla появились на криптовалютной бирже Binance
9
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
23
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
+
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
22
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
4
Троян Joker заражает устройства Huawei
1
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
89
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
18
6 флагманов Xiaomi 2018 года получат стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Встроенную графику Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K сравнили с GeForce GT 1030
2
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
133
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
14
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
83
Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загружать обновления для игр
12
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
41
Samsung анонсировал новый складной телефон Galaxy Z Fold 3
2

Популярные статьи

Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
155
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
24
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
12:45
В будущем хуанг и с машин будет деньги стабильно получать.
«Искусственный интеллект на час»: основатель NVIDIA предрёк появление новой услуги
evgen86
12:44
Проблема в то, что таких ютуб-ноунеймов сотни, а ещё есть майнинг форумы и r/gpumining. Ты правда веришь, что десятки тысячи майнеров способны договориться и намеренно занижать статистику поломок? Мож...
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
Иванов Иван
12:44
его должны eбaть проблемы нищего скота?
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
-=LeKtoR=-
12:43
Сижу на 8700,но чтобы обновить цпу,надо еще мать менять,в итоге никуда не пошевелиться...чтобы дешево.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
H_Awk
12:43
Крокодилового.
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
Vlad
12:42
Майнеры уровня 2-4 видеокарты - и есть лохи. Вот я вообще не майнер, доход в месяц 7500$ на частном ремонте компьютеров. Я даже не езжу к клиентам, хожу пешком, все в моем районе и цены у меня адекват...
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
Alex Ivanov
12:40
6.1" экран это компактный? )
Компактный флагман Sony Xperia 5 III на Snapdragon 888 оценён в 85 000 рублей
darkshich
12:39
Enjoy your Microsoft Exchange
ФБР дистанционно взломала сотни компьютеров для их защиты от атаки Hafnium
tarick
12:39
потребовать? иск? а единороги в россии радугой не какают? требовать ты можешь что хочешь, но если товара нет - тебе могут предложить только возврат денег, по чеку, который ты сохранил при покупке.
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
Дмитрий Внук
12:38
буду ферму на ртх переводить. 1660ы хоть и дешевле, но 3070 это уже с заделом на будущее
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем