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Японская компания Sony представила флагманский компактный смартфон нового поколения. Он называется Sony Xperia 1 III. Новинка составила компанию старшей модели Xperia 1 III и уже доступна для предварительного заказа в России.

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Sony Xperia 5 III остался без некоторых параметров, доступных в старшей версии, но всё же компактному флагману тоже есть что предложить пользователям. В частности, 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888, которая имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графику Adreno 660. Младшая модель тоже получила 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч с 30-ваттной подзарядкой, но объём ОЗУ уменьшился в полтора раза, составив 8 ГБ.

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Экран характеризуется разрешением 4K и диагональю 6,1 дюйма. Соотношение сторон – 21 к 9. Модель Xperia 5 III сохранила поддержку частоты обновления 120 Гц и HDR. В основе дисплея всё так же лежит матрица, выполненная по технологии AMOLED, а сканер отпечатков пальцев остался сбоку. Не стала компания отказываться и от фирменной клавиши спуска затвора камеры.

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Более скромная модель тоже оборудована тройной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Телеофотомодуль тоже получил объектив с переменной диафрагмой. Во фронтальной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения. По большому счёту, система камер здесь такая же, как и в старшей версии. Единственное отличие – отсутствие сенсора 3D iToF.

В плане аудиовозможностей Sony Xperia 5 III не отличается от Xperia 1 III. Вторая новинка имеет и стереодинамики, и выход под наушники, и поддержку технологий улучшения качества звука. Для настройки звучания предусмотрен встроенный эквалайзер.

Покупателям новинка будет предложена в чёрной, розовой и зелёной расцветках корпуса. Оформить предварительный заказ на смартфон уже можно на официальном сайте японской компании в России. Стоимость Sony Xperia 5 III составила 85 000 рублей. Заметим, что модель Xperia 5 II стоит 70 000 рублей.