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Компания Xiaomi за без малого три года представила в России только четыре смартфона бренда POCO. Но сегодня, 13 апреля, производитель анонсировал сразу две новинки. О более скромном POCO X3 Pro можно прочитать здесь, а в этом материале кратко рассмотрим флагмана Xiaomi POCO F3.

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Вторая новинка оборудована почти флагманской 7-нанометровй однокристальной системой Snapdragon 870. Главная её особенность – рекордная частота Prime-ядра. Она составляет 3,2 ГГц. Чипсет мощнее примерно на 10%-12% в сравнении со Snapdragon 865, который использовался в POCO F2 Pro.

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Мобильная платформа трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Тут уже используется ОЗУ типа LPDDR5. Накопитель UFS 3.1 в максимальной конфигурации характеризуется вместимостью 256 ГБ.

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В POCO F3 установлен 120-герцевый дисплей AMOLED E4 с самым маленьким отверстием под фронтальную камеру (2,76 мм в диаметре). Панель производства Samsung получила диагональ 6,67 дюйма и яркость 6,67 дюйма. Технология True Color отвечает за натуральную цветопередачу. Также отметим поддержку MEMC и HDR10+.

С камерами всё скромно, но всё же тут дела обстоят немного лучше, чем в POCO X3 Pro, хотя бы из-за отсутствия бесполезного модуля на 2 Мп для макросъёмки. Разрешение камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Поддерживает съёмка видео в 4K при 30 к/сек. К слову, у TeleMacro (5 Мп) есть фазовая автофокусировка. Фронтальный модуль – 20-мегапиксельный.

Новинка оборудована стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 4 520 мА*ч. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт позволяет полностью зарядить батарею за 52 минуты. Прочие характеристики включают стекло Gorilla Glass 5, защиту IP53, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и NFC.

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Покупателям модуль предлагается в трёх цветах: «Белый айсберг», «Чёрная ночь» и «Синий океан». Последняя расцветка отличается тремя разными голубыми оттенками. В продаже смартфон появится с прошивкой MIUI 12 на Android 11 в основе фирменного программного обеспечения.

Стоимость Xiaomi POCO F3 в модификации 6/128 ГБ китайская компания оценила в 32 990 рублей. Топовый вариант 8/256 ГБ стоит 35 990 рублей. Напомним, в Европе эти же версии купить можно за 349 евро (32 000 рублей) и 399 евро (36 500 рублей) соответственно. В Tmall продажи стартуют 23 апреля. Для первых покупателей – скидка 3 000 рублей до 25 апреля. В «Ситилинк» купить POCO F3 можно будет начиная с 28 апреля, и со скидкой 2 000 рублей в течение трёх дней.