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Осенью минувшего года компания Xiaomi под брендом POCO представила смартфон POCO X3 NFC, который появился и в России. Модель стала очень популярной. Сегодня, 13 апреля, в России дебютирует продвинутая версия на более мощном процессоре. Новинка называется Xiaomi POCO X3 Pro.

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Смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 860. Это самый мощный из актуальных чипов с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения. Однокристальная система выполнена по технологии 7-нм и имеет графику Adreno 640. Пиковая частота составляет 2,96 ГГц. Эта SoC почти вдвое мощнее 8-нанометровой платформы Snapdragon 720G и в полтора раза производительнее, чем 7-нм Snapdragon 765G.

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В Xiaomi POCO X3 Pro установлен до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1 с поддержкой расширения картами microSD. Объём оперативной памяти типа составляет до 8 ГБ. А вот ОЗУ в новинке относительно скромная – не LPDDR5, а LPDDR4X.

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Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором зарядной ёмкостью 5 160 мА*ч. Производитель обещает до двух дней автономной работы в обычном режиме использования. Отдельно отмечены 11 часов игр, 117 часов музыки, 6,5 часа съёмки видеоматериалов в Full HD и 18 часов просмотра роликов. Быстрая зарядка имеет мощность 33 Вт – с нуля до 100% за 59 минут.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В главном модуле установлен сенсор Sony IMX582. Ультраширокоугольный блок имеет оптику с углом захвата 119 градусов. Для селфи используется 20-мегапиксельная фронтальная камера. Отметим появление поддержки ночного режима селфи.

Корпус Xiaomi POCO X3 Pro сделан из стекла Gorilla Glass 6, алюминия и пластика. Крышка имеет матовую поверхность по бокам для борьбы с отпечатками пальцев. К слову, сенсор, который должен распознавать отпечатков пальца, находится на правом торце.

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На лицевой панели установлен 120-герцевый дисплей с частотой дискретизации сенсора 240 Гц. Экран IPS имеет диагональ 6,67 дюйма. Производитель называет экран новинки флагманским. Под селфи-камеру предусмотрен вырез вверху по центру.

В продаже смартфон появится с прошивкой MIUI 12 на ОС Android 11. Модель имеет все основные интерфейсы, в число которых входят и NFC, и выход под наушники. Также отметим ИК-порт, стереодинамики и защиту от брызг класса IP53.

Пользователям новинка будет доступна в трёх цветовых решениях: «Синий иней», «Сверкающая бронза» и «Чёрный фантом». Начиная с 23 апреля купить Xiaomi POCO X3 Pro можно будет в магазине «Ситилинк» за 23 990 рублей и 26 990 рублей в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Первые покупатели до 29 апреля получат скидку 1 000 рублей. Новинка оказалась дешевле, чем ожидалось. В Tmall продажи стартуют неделей ранее, 16 апреля. Первые покупатели до 22 апреля смогут сэкономить 2 000 рублей.