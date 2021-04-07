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TCL привезла в Россию недорогие автономные смартфоны с NFC

Цена стартует с 15 990 рублей.
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Китайская компания TCL анонсировала на российском рынке смартфоны серии TCL 10. Производитель начнёт продавать три модели, которые имеют похожий дизайн и технические характеристики. Новинки называются TCL 10 Plus, 10L и 10 SE.

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Все три смартфона работают на базе операционной системы Android 10 и будут обновлены до Android 11 в ближайшее время. Новинки оборудованы адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, чипом NFC, GPS, имеют радиоприёмник, выход под наушники, порт USB-C и поддерживают 15-ваттную быструю зарядку.

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TCL 10 Plus и оснащается процессором Snapdragon 665 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп. За автономность новинки отвечает интегрированный аккумулятор на 4 500 мА*ч. Экран AMOLED построен на базе 6,47-дюймовой матрицы формата Full HD+. Под ним установлен биометрический датчик.

Почти всё из вышеперечисленного есть и в TCL 10L. При этом ёмкость АКБ урезана до 4 000 мА*ч, а на лицевой панели установлен жидкокристаллический дисплей формата Full HD+ размером 6,53 дюйма по диагонали. В связи с этим биометрический сенсор расположился сбоку.

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TCL 10 SE – самая скромная из трёх новинок. Она получила LCD-панель формата HD+ диагональю 6,52 дюйма. В основной камере установлены модули на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а фронтальный блок имеет разрешение 8 Мп. Сенсор для сканирования отпечатка расположен сзади. Ёмкость батареи составила 4 000 мА*ч. Аппаратная платформа строится вокруг чипа Helio P22 с 4 ГБ ОЗУ, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ.

TCL 10 Plus компания оценила в 28 990 рублей. Модель будет доступна в серебристой и синей расцветках корпуса. TCL 10L поступит в продажу в синем и белом цветах по цене 21 990 рублей. Стоимость TCL 10 SE, который будет продаваться в серебристой и чёрной цветовых вариациях, составила 15 990 рублей.

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