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Вчера, 5 апреля, суммарная капитализация всей криптовалюты перешагнула отметку 2 трлн долларов. Об этом свидетельствую данные Goingecko. В первую очередь это удалось за счёт существенного подорожания ключевых цифровых валют – Bitcoin и Ethereum.

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Цифровые валюты по величине капитализации сравнялись с рыночной стоимостью американского технологического гиганта Apple. При этом до первой по величине компании в мире им ещё далеко – рыночная капитализация нефтяного гиганта из Саудовской Аравии Aramco составляет свыше 7 трлн долларов.

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Нужно отметить быстрые темпа роста общей стоимости криптовалют. Отметка 1 трлн долларов была взята лишь 7 января 2021 года, когда цена 1 монеты Bitcoin составляла лишь 33 000 долларов. То есть для покорения второго триллиона цифровым валютам потребовалось менее трёх месяцев.

Аналитики утверждают, что существенный рост криптовалюты помимо прочих факторов был обоснован ещё и поддержкой со стороны Visa и PayPal. Весной цена Bitcoin немного корректировалась. В середине марта криптовалюта подорожала почти до 62 000 долларов.

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Её волатильность начиная с середины последнего квартала минувшего года упала до самого низкого уровня. В последние дни цифровая валюта закрепилась в диапазоне между 55 000 долларов и 60 000 долларов. Сейчас стоимость одной монеты составляет примерно 58 700 долларов.

Ethereum тоже продолжает дорожать. Цена эфира превысила отметки 2 000 долларов. Сейчас криптовалюта стоит чуть более 2 100 долларов. Инвесторы уверены, что, как минимум, до лета на рынке цифровых валют не будет наблюдаться сильных падений и взлётов.