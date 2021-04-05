Intel Core i9-11900K подешевел в России – флагманский 8-ядерный процессор по сниженной цене
Intel Core i9-11900K – новый флагманский процессор калифорнийского гиганта Intel, ориентированный на геймеров и создателей контента. Модель является топовым решением одиннадцатого поколения, именуемого Rocket Lake-S. В конце прошлого месяца настольная платформа появилась на прилавках магазинов в России и уже доступна со скидкой.
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Не успел процессор начать продаваться, как его можно приобрести со скидкой до 6 000 рублей. Именно настольной Intel Core i9-11900K в комплектации OEM подешевел в магазине «Ситилинк». Его цена упала с 64 990 рублей до 58 990 рублей. В «Регард» чип стоит почти на 1 500 рублей дешевле.
Стоимость BOX-комплектации тоже снизилась, но на 5 000 рублей. «Ситилинк» предлагает коробочную версию 8-ядерного 16-поточного процессора по цене 60 990 рублей вместо 65 990 рублей. В «Регард» за флагманскую новинку в это раз отдать придётся немного больше – 61 300 рублей.
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Intel Core i9-11900K выполняется по нормам 14-нанометровой технологии и построен на архитектуре Cypress Cove. Номинальная частота процессора составляет 3,5 ГГц. В режиме Intel Turbo Boost Max частота вырастает до 5,2 ГГц. Ещё повысить пиковое значение на 100 МГц можно в режиме Intel Thermal Velocity Boost.
Чип ориентирован на разъём LGA1200. Многие партнёры Intel уже представили соответствующие материнские платы на базе набора логики Intel Z590. Объём кэш-памяти L1, L2 и L3 составляет 64 КБ, 1,5 МБ и 16 МБ соответственно. Платформа получила встроенный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750.
Также отметим поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и двухканальной оперативной памяти DDR4 максимальным объёмом 128 ГБ. Пиковая рабочая температура составляет 100 градусов, а номинальная величина отвода тепловой мощности – 125 Вт. Но при нагрузках Intel Core i9-11900K может потреблять в разы больше, вплоть до 400 Вт.
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