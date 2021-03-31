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Вчера, 30 марта, состоялась презентация первого смартфона китайской компании, который оборудован сгибаемым дисплеем. Новинка называется Xiaomi Mi MIX Fold. Она уже доступна для заказа. Первую партию раскупили за несколько секунд, несмотря на высокую стоимость.

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Xiaomi Mi MIX Fold – самый дорогой смартфон компании на китайском рынке. В начальной модификации его стоимость составила 1 500 долларов. Она предполагает накопитель на 256 ГБ в паре с 12 ГБ ОЗУ. Новинка также доступна с 512 ГБ встроенной памяти по цене 1 700 долларов, а специальное издание в керамике с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ оценили в 2 000 долларов.

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Несмотря на такую цену, сгибаемый смартфон раскупили за несколько секунд. Сначала об этом написали китайские блогеры, после чего информацию официально подтвердил Ван Тенг Томас, один из топ-менеджеров китайской компании. Всего было реализовано 22 000 устройств, т.е. доход производителя составил 33-44 млн долларов.

Напомним, Xiaomi Mi MIX Fold оборудован 8,01-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц и вытянутым 120-герцевым экраном диагональю 6,52 дюйма на тыльной панели. Оба выполнены по технологии AMOLED. По словам производителя, шарниры выдерживают 1 млн сгибаний.

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Новинка получила Snapdragon 888 и новый процессор обработки изображений Surge C1. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Телеобъектив на 8 Мп обладает жидкой линзой и может использоваться для макросъёмки. Больше информации о смартфоне вы найдёте на странице, посвящённой его анонсу.