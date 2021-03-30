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Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент смартфонов бюджетного класса в России. Новинка называется Redmi 9T. Она уже продаётся во ряду других стран, но российская версия эксклюзивно обзавелась поддержкой технологии Near Field Communication. В модификациях для стран СНГ чип NFC отсутствует.

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Xiaomi Redmi 9T – это упрощённая вариация модели Redmi Note 9T. Смартфон не поддерживает мобильных сетей пятого поколения, поскольку оснащается мобильным процессором Snapdragon 662 без модема 5G. Однокристальная система выполнен по нормам 11-нанометровой технологии и имеет графический ускоритель Adreno 610.

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Новинка имеет корпус с защитой от брызг. Рамка и тыльная сторона сделаны из пластика, а спереди установлено закалённое стекло Gorilla Glass 3. Оно защищает экран IPS Full HD+, размер которого составляет 6,53 дюйма по диагонали. Повышенная частота обновления не заявлена. В каплевидном вырезе расположена фронтальная 8-мегапиксельная камера. Биометрический сенсор установлен сбоку.

В Xiaomi Redmi 9T используется знакомая всем основная камера, сочетающая пару 2-Мп сенсоров с 48-Мп стандартным и 8-Мп ультраширокоугольным модулями. Поддержка 4K отсутствует. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 6 000 мА*ч. Он поддерживает 18-ваттную зарядку.

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В новинке есть все интерфейсы, включая выход для наушников и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Также отметим стереодинамики и прошивку MIUI 12 сразу из коробки. В продажу смартфон поступает с операционной системой Android 10.

Пока что на официальном сайте компании в России Xiaomi Redmi 9T доступен в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти по цене 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно. В обоих случаях предусмотрено 4 ГБ оперативки. В будущем ожидается версия с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Цена пока не уточняется.

Покупателям новинка предлагается в расцветках «Морская волна», «Синие сумерки», «Оранжевый рассвет» и «Серый карбон». Продажи смартфона стартуют завтра, 31 марта. До 7 апреля при покупке Redmi 9T в подарок пользователи получат спортивный браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC.