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Несколько дней назад появилась информация о том, что китайская компания Sony закроет онлайн-магазин игр для трёх старых игровых приставок. Речь идёт о PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable. Предполагалось, что случится это только 2 июля (27 августа для PS Vita).

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Однако, производитель из Страны восходящего Солнца решил не ждать. Компания всеми силами старается стимулировать покупателем к покупке игровых консолей нового поколения. Как стало известно, магазины для трёх вышеупомянутых приставок уже были закрыты.

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Напомним, что PS Portable из трио появилась раньше всех. Портативную консоль представили в конце 2004 года в Японии как конкурента для Nintendo DS. В течение восьми лет с момента выхода на рынок компания смогла продать более 76 млн приставок.

В конце 2006 года Sony анонсировала PlayStation 3. Она тоже оказалась очень популярной и существенно превзошла по продажам конкурента в лице Microsoft Xbox 360. За 11 лет компания реализовала более 87 млн приставок.

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Наконец, мировая премьера PS Vita состоялась менее десяти лет назад. По неподтверждённым данным, продажи превысили 15 млн моделей.