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JerryRigEverything – самый известный видеоблогер, который тестирует смартфоны на прочность. Устройства, которые попадают ему в руки, проходят стандартный набор испытаний, венцом которого является тест на изгиб. Индийский конкурент JerryRigEverything проводит более масштабные тесты. В YouTube появился свежий ролик, в котором показано, каким «пыткам» подверглась модель Xiaomi Redmi Note 10.

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Индийский блогер подтвердил, что рамка смартфона сделан из пластика, а спереди установлено стекло. Царапается телефон так же, как и остальные доступные модели. Новинка китайской компании обладает защитой от воды по стандарту IP53. Она выдержала погружение под воду на 5 минут. Хотя вода внутрь корпуса всё-таки попала. Это стало понятно после извлечения лотка с SIM-картами.

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На правом торце Xiaomi Redmi Note 10 установлены кнопка регулировки громкости и клавиша питания. Первая сделана из пластика. Её можно легко вырвать из корпуса. Вторая совмещена со сканером отпечатков пальцев и отличается более сильным креплением. Биометрический сенсор продолжил распознавать отпечаток пальцев, несмотря на большое количество царапин. Это радует, ведь в подобных тестах подэкранные сканеры перестают работать, если сильно поцарапать стекло.

Новинка выдержала несколько падений, но не с большой высоты. После приземления «лицом» вниз дисплей перестал включаться. Под занавес испытания блогер без проблем смог голыми руками сломать устройство пополам. Сначала он попытался согнуть смартфон «внутрь», после чего треснулся задняя крышка. При сгибании в другую сторону девайс просто разломался на две части. Примечательны две вещи. Во-первых, дисплей не сломался. Во-вторых, внутри корпуса было обнаружено много воды.

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Напомним, Xiaomi Redmi Note 10 был представлен в первых числах марта. Глобальную версию оценили в 229/199 долларов в зависимости от модификации. Жители России пока могут заказать её на AliExpress по указанным выше ценам, но ещё стоит добавить налог. Версия РСТ должна быть представлена на следующей неделе, 25 марта, вместе с Redmi Note 10 Pro, а её цена составит примерно 20 000 рублей.

Модель нового поколения отличается от Redmi Note 9. Дизайн изменился кардинально. Площадка камеры перебралась в левый угол и поменяла форму. Сканер отпечатков пальцев отправился с тыльной стороны на правый торец. Вместо матрицы IPS используется панель OLED, а сердцем смартфона выступает чипсет Snapdragon 678, а не MTK Helio G85.

Xiaomi Redmi Note 10 сохранил основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельную фронталку. Ёмкость встроенной батареи уменьшилась лишь на 20 мА*ч, составив 5000 мА*ч. Зато мощность быстрой зарядки выросла с 18 Вт до 33 Вт. Главный же недостаток – отсутствие NFC.