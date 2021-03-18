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Китайская компания Xiaomi официально объявила дату анонса флагмана десятого поколения серии Redmi Note. Речь идёт о модели Redmi Note 10 Pro, мировая премьера которой состоялась около двух недель назад. На старте продаж, учитывая все скидки, это был самый дешёвый в мире смартфон со 108-мегапиксельной камерой.

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Российская презентация Xiaomi Redmi Note 10 Pro состоится ровно через неделю, 25 марта. Для анонса новинки компания проведёт отдельное мероприятие, которое назвали «X-конференция 2021». Начала запланировано на 18:00 МСК. В описании указано, что презентация будет посвящена новым смартфонам, т.е. помимо версии Pro мы можем увидеть ещё несколько моделей.

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Напомним в начале месяце китайская компания представила на глобальном рынке сразу четыре устройства десятого поколения. Redmi Note 10 Pro получил процессор Snapdragon 732G в 6/8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной памяти.

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Смартфон оборудован 120-герцевым дисплеем Super AMOLED с отверстием под фронтальную камеру на 16 Мп. Экран имеет размер 6,67 дюйма под диагонали, а сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Корпус обладает защитой IP53.

Разрешение основной камеры составило 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Сенсор на 108 Мп в паре со 120-герцевым дисплеем – главные нововведения по сравнению с Redmi Note 9 Pro. Из прочего отметим Android 11 сразу из коробки, надстройку MIUI 12, NFC, стереозвук, выход под наушники и аккумулятор на 5020 мА*ч с 33-ваттной зарядкой.

Стоимость глобальной версии Xiaomi Redmi Note 10 Pro составила 279-329 долларов в зависимости от модификации памяти. Ожидается, что в России смартфон будет стоить примерно на 15-20% дороже, т.е. порядка 30 000 рублей в топовой конфигурации (8 ГБ + 128 ГБ).

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Вместе с версией Pro ожидается премьера стандартного издания Redmi Note 10. Оно почти не отличается от Redmi Note 9. Смартфон нового поколения получил дисплей Super AMOLED, но при этом лишился поддержку технологии Near Field Communication. Процессор Helio G85 заменили на однокристальную систему Snapdragon 678. Официальная цена составила 199-229 долларов, а в России модель будет стоить примерно 20 000 рублей.

Также на презентации в начале марта компания представила Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G на Snapdragon 732G и Dimensity 700U соответственно. Появятся ли они в России, пока что неизвестно. Напомним, что единственная модель с поддержкой 5G в рамках серии Redmi Note, доступная на российском рынке – Redmi Note 9T стоимостью от 20 490 рублей.