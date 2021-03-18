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На днях появилась информация о видеокарте GeForce RTX 3050 Ti. Графический ускоритель на базе чипа GA107 поколения Ampere прошёл тест OpenCL в программном обеспечении Geekbench. Адаптер показал результат на уровне GeForce RTX 2060 Max-Q и GeForce GTX 1660 Ti. Как стало известно, компания Xiaomi одной из первых представит ноутбук с новой видеокартой.

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Лэптоп будет оборудован 4-ядерным 8-поточным мобильным процессором Intel Core i7-11370H в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Устройство тоже попало в базу данных бенчмарка Geekbench 5. Программное обеспечение присудило 1572 балла в однопоточном режиме и 5897 баллов в многопоточном.

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Мобильный компьютер фигурирует под кодовыми именем TIMI. Это стандартное обозначение для моделей Xiaomi, в том числе и тех, которые выпускаются под брендом Redmi. Коммерческое название ноутбука пока что не уточняется, но скорее всего речь идёт о новой версии Xiaomi Mi Notebook Pro.

Заметим, что Intel Core i7-11370H используется в лэптопах RedmiBook Pro 15, которые были анонсированы несколько недель назад. Правда, они получили намного более скромную графику в лице ускорителя NVIDIA GeForce MX450.

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Помимо видеокарты GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти и 2560 потоковыми процессорами Xiaomi Mi Notebook Pro достанется дисплей на органических светодиодах (OLED). Базовая стоимость ноутбука составит примерно 900 долларов, но в начальной конфигурации он будет комплектоваться процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения. Напомним, RedmiBook Pro 15 оценили в 775 долларов «в базе».

Дата анонса моделей 2021 года пока что не уточняется. Зачастую китайская компания представляет свои ноутбуки в рамках одного мероприятия со смартфонами. До конца месяца производитель проведёт две презентации, в рамках которых покажет новинки POCO. О ближайших премьерах новых устройств под брендом Mi информации нет.