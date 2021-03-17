Стали известны характеристики GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050 для портативных компьютеров
Компания NVIDIA готовит сразу два новых графических ускорителя для мобильных персональных компьютеров. В базе данных программного обеспечения Geekbench появилась информация о видеокартах GeForce RTX 33050 Ti и GeForce RTX 3050.
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Обе построены на базе графического чипа GA107 поколения Ampere, но количество потоковых процессоров и исполнительных блоков отличается. GeForce RTX 3050 получила 2048 ядер CUDA, а в GeForce RTX 3050 Ti оных предусмотрено 2560. Количество исполнительных блоков – 16 и 20 соответственно. Объём видеопамяти GDDR6 в каждом ускорителе составляет скромные 4 ГБ.
GeForce RTX 3050 Ti в тесте OpenCL демонстрирует результаты на уровне GeForce RTX 2060 Max-Q и GeForce GTX 1660 Ti, набирая 60 559 баллов. Показатели двух вышеупомянутых видеокарт составили 60 452 балла и 60 519 баллов соответственно. А вот GeForce GTX 1660 SUPER оказалась чуть выше с 60 636 пунктами в активе.
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GeForce RTX 3050 сильно уступила версии Ti. Ей удалось набрать 52 587 пунктов. Это показатель на уровне GeForce RTX 1660 Ti Max-Q, которой бенчмарк присудил 53 607 пунктов. Примерно столько же в Geekbench заработал графический ускоритель AMD Radeon RX 5600M – 52 768 пунктов.
Факт попадания видеокарт компании NVIDIA в базу данных программного обеспечения Geekbench указывает на их скорый релиз. Премьера двух новых мобильных графических ускорителей поколения Ampere ожидается в конце текущего или в начале следующего квартала.
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