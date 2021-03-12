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Китайская компания Huawei скоро представит прошивку EMUI 11.1. На прошлой неделе мы писали, что она может оказаться последней версией программного обеспечения, после чего производитель сконцентрируется на разработке собственной операционной системы Harmony OS как аналога ОС Android.

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На минувшей неделе также стало известно, что 21 модель Huawei получит EMUI 11.1, а для 8 смартфонов Honor выйдет альтернатива под названием Magic UI 4.1. Эти 29 устройств будут обновлены до новой версии оболочки в первых рядах. Всего же следующая ревизия будет доступна более чем для четырёх десятков умных телефонов китайских компаний.

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Magic UI 4.1 дебютирует в апреле. Прошивку представят вместе с глобальной версией флагмана Honor V40 на 7-нанометровом процессоре Dimensity 1000+. Вместе с ним будет анонсирован Honor V40 Luxury Edition с чипсетом линейки Dimensity 8xx.

Помимо них почти все представители 30-й серии получат обновление. Это Honor V30 и V30 Pro, а также Honor 30, Honor 30S, Honor 30 Youth Edition, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. А вот 20-я серия, представленная моделями Honor 20 и Honor 20 Pro, останется на Magic UI 4.0.

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Зато EMUI 11.1 получит в разы больше смартфонов Huawei. Обновление придёт на все флагманские смартфоны, начиная с конца 2018 года. Модели Huawei P20 и P20 Pro не получат апдейт, а вот для семейства Huawei Mate 20 прошивка будет предусмотрена. В него входят Mate 20/20 Pro, Mate 20 X 4G/5G и Mate 20 RS Porsche Design. Все они оснащены 7-нанометровым процессором Kirin 980, но поддержкой сотовых сетей пятого поколения может похвастаться лишь один смартфон.

Семейство Huawei P30 представлено тремя моделями. Все – на Kirin 980 без 5G. Помимо стандартного издания и традиционной версии Pro компания также представила вариант New Edition. Он обычного Huawei P30 Pro он в первую очередь отличается расцветкой корпуса.

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30-я серия линейки Mate будет обновлена в полном объёме. Это означает, что EMUI 11.1 придёт на все шесть смартфонов. В семействе есть две модели на Kirin 990 4G, три смартфона на Kirin 990 5G, а в 2020 году к ним добавился ещё один флагман на Kirin 990E. Он называется Huawei Mate 30E Pro 5G.

Шесть смартфонов семейства Huawei P40 получат EMUI 11.1. Помимо трёх флагманов на Kirin 990 5G оно включает удешевлённую модель Huawei P40 4G на Kirin 990 4G, а также бюджетники P40 Lite и P40 Lite 5G. А вот модель P40 Lite E оставят без апдейта.

Будут обновлены и новинки Huawei Mate 40. Осенью прошлого года компания представила четыре флагмана на 5-нанометровых процессорах Kirin 9000E и Kirin 9000. На днях к ним добавился Huawei Mate 40E, который дебютировал вместе с удешевлённым Mate 40 RS Porsche Design.

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И в завершение добавим, что Huawei планирует выпустить EMUI 11.1 для семи смартфонов серии nova. Обновление получат по две топовые модели трёх последних поколений, а также Huawei nova 5T на базе процессора Kirin 980.