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В 2019 году компания Huawei столкнулась с одним из самых больших вызовов за всё время своего существования. Речь идёт об американских санкциях. Особо не будем останавливаться на этом, ведь о ситуации между китайский производителем и властями США уже было опубликовано много материалов. Отметим только, что в 2019 году Huawei практически не ощутила эффекта санкций, но он не заставил себя долго ждать.

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Китайский гигант начинает быстрыми темпами терять клиентов. В конце прошлого года ему пришлось продать некогда дочернюю компанию Honor. Уже в этом году появились слухи о том, что Huawei может расстаться с мобильным бизнесом или продать отдельные бренды Huawei P и Huawei Mate, под которыми выпускаются флагманские смартфоны. Но они были оперативно опровергнуты компанией.

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В 2019 году американские санкции лишили Huawei доступа к программному обеспечению Google Mobile Services. Для китайского рынка это не было большой проблемой, ведь там и без любых ограничений со стороны США смартфоны поставляются без приложений Google. А вот для других стран производителю пришлось создать собственное ПО Huawei Mobile Services с магазином App Gallery и решать проблему с отсутствием поддержки Google Pay.

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Всё это время модели Huawei работали на базе фирменной прошивки EMUI 10, EMUI 10.1 и EMUI 11 с операционной системой Android 10. Сейчас компания готовит оболочку EMUI 11.1. Она дебютирует вместе с семейством Huawei P50 в этом или в следующем месяце. В её основу тоже ляжет Android 10.

Как пишет издание Huawei Central, EMUI 11.1 станет последней версией фирменной оболочки EMUI, на базе которой работают все смартфоны компании. Во второй половине года мы уже не увидим прошивки EMUI 12. Вместо неё производитель начнёт выпускать проприетарную операционную систему Harmony OS 2.0.

Сейчас она доступна в виде бета-версии в Китае для нескольких флагманских смартфонов и планшетов. Её анонсировали на Huawei Developers Conference 2020. В рамках конференции для разработчиков, которая пройдёт во второй половине этого года, компания Huawei проведёт полноценную презентацию и расскажет обо всех особенностях программного обеспечения.

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Стабильная версия Harmony OS 2.0 выйдет вместе с флагманами Huawei Mate 50. В отличие от прошивки EMUI фирменная операционная система будет работать на смартфонах, планшетных компьютерах, телевизорах, умных часах и в автомобилях. Таким образом производитель хочет создать собственную полноценную экосистему.