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Компания Xiaomi в 2018 году начала выпускать игровые смартфоны под брендом Black Shark. За три года в ассортименте появилось полдюжины моделей на флагманских процессорах Qualcomm. В этом году производитель анонсирует первый геймерский смартфон под брендом Redmi. Пока что его название не уточняется, но существование уже подтвердил вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг. Также на просторах всемирной паутины появились технические характеристики грядущей новинки.

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Игровой смартфон Redmi может оказаться первым в мире решением на базе мобильного процессора Dimensity 1200. Однокристальная система была анонсирована компанией MediaTek в начале нынешнего года. Чипсет выполняется по нормам 6-нанометровой технологии и имеет три кластера ядер в главе с Cortex-A78, частота которого составляет 3 ГГц.

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Помимо новой мобильной платформы смартфон будет оборудован дисплеем Samsung E4 AMOLED. Эта активная матрица на органических светодиодах используется во всех моделях семейства Redmi K40, которые дебютировали в конце февраля. Экран имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. Также заявлена яркость 1300 нит на максимальном уровне и соответствие стандарту HDR10+.

Игровая модель Xiaomi позаимствует у семейства Redmi K40 не только дисплей, но и аккумулятор. Так, ёмкость встроенной батареи составит 4520 мА*ч. Быстрая зарядка будет иметь мощность 33 Вт. Такие сходства могут свидетельствовать о том, что и будущая новинка выйдет в рамках 40-й серии.

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Напомним, в новом поколении компания анонсировала модели Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Ключевое отличие заключается в цене, процессорах и камерах. Стандартное издание с 48-мегапиксельной камерой на Snapdragon 870 стоит от 310 долларов. Версия Pro с сенсором на 64 Мп обойдётся минимум в 435 долларов, а цена варианта Pro+ со 108-Мп датчиком составляет 510 долларов. Обе модели оборудованы Snapdragon 888. Игровой смартфон компании, оснащённый SoC Dimensity 1200, будет стоить 300 долларов.