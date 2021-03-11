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Автор канала Redskull сравнил камеры в смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro и iPhone 12. Первая модель была анонсирована на прошлой неделе, а вторая появилась ещё в середине осени минувшего года. Разница в цене между смартфонами составляет несколько десятков тысяч рублей.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro – самый дешёвый в мире телефон, оборудованный 108-мегапиксельной основной камерой, если мы говорим не об официальной цене, а об акционной стоимости на момент старта продаж. Сенсор на 108-Мп вместе со 120-герцевым дисплеем AMOLED является главной фишкой новинки.

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Блогер протестировал все камеры китайского и американского смартфонов, включая фронтальные, в разных условиях освещения. Примеры фотографий можно посмотреть в видеоролике ниже или в конце данного материала.

iPhone 12 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro имеют по два рабочих модуля в основной камере, хотя модель китайской компании получила четыре объектива. У iPhone 12 установлены главный и ультраширокоугольный модули разрешением по 12 Мп с апертурой f/1,6 и f/2,4 соответственно. Стандартная камера получила автофокусировку dual pixel и оптическую стабилизацию изображения. Разрешение камеры для селфи составляет тоже 12 Мп. Диафрагма – f/2,2.

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Новинка китайской компании помимо основной камеры с сенсором Samsung ISOCELL GN1 третьего поколения оснащается 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем с углом захвата 118 градусов, 5-мегапиксельным сенсором для макросъёмки и 2-мегапиксельной матрицей глубины. Фазовый автофокус dual pixel тоже есть. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

На фотографиях в конце заметки можете увидеть сравнение 5-кратного зума. Нужно отметить, что речь идёт о 5-кратном программном масштабировании в обоих случаях, поскольку ни один из смартфонов не обзавёлся телеобъективом.

По словам блогера, Xiaomi Redmi Note 10 Pro его сильно удивил. Особенно порадовали возможности основной камеры в ночном режиме. Автор YouTube-канала Redskull отметил, что смартфон китайской компании в некоторых сценариях показал себя лучше, чем iPhone 12.

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Напомним, Redmi Note 10 Pro ещё не добрался до России. Глобальную версию в зависимости от модификации памяти оценили в 279-329 долларов, но на старте продаж она была доступна со скидкой 65 долларов. Ожидается, что в России модель будет стоить порядка 25 000-30 000 рублей.

А вот iPhone 12 на российском рынке продаётся уже не первый месяц. Он доступен в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить смартфон можно за 72 990 рублей, 78 990 рублей и 87 990 рублей соответственно.

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