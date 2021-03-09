Huawei MateBook D 16 с процессором Ryzen 5 4600H представлен в России
Компания Huawei анонсировала на российском рынке 16,1-дюймовый ноутбук MateBook D 16. Новинка получила процессор AMD и станет доступна для предварительного заказа через две недели. Стоимость стартует с отметки 71 990 рублей.
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Ноутбук оснащён дисплеем на базе жидкокристаллической панели формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9 и яркостью 300 нит. Производителем заявлен 100-процетный охват цветовой гаммы sRGB. На экране есть матовое антибликовое покрытие. Также нужно отметить поддержку режима фильтрации синего спектра света, что позволяет снизить нагрузку на глаза при длительной работе.
Мобильный компьютер оборудован чипом AMD Ryzen 5 4600H. Это 6-ядерное 12-поточное решение с пиковой частотой 4,0 ГГц. Графическая подсистема представлена iGPU Radeon Vega. На выбор пользователям предлагаются модификации с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 3200 МГц.
Для хранения данных пользователи получат накопитель NVMe вместимостью 512 ГБ вне зависимости от конфигурации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея с поддержкой 135-ваттной быстрой зарядки. Правда, адаптер питания мощностью 135 Вт придётся покупать отдельно. В комплекте идёт 65-ваттное зарядное устройство. Для отвода тепла предусмотрена система охлаждения с двумя кулерами, которые создают шум в 38 дБ максимум.
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Huawei MateBook D 16 оборудован двумя портами USB Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом, HDMI, а также беспроводными контроллерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой полосы 5,8 ГГц. Максимальное время автономной работы составляет около 10 часов. Лэптоп заключён в алюминиевый корпус с габаритами 36,9 x 23,4 x 1,84 см. Весит новинка 1,74 кг.
В состав ноутбука вошли стереофонические динамики, установленные по бокам от полноразмерной клавиатуры. В верхнем ряду есть кнопка, в которую встроена веб-камера. Также имеется сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу питания. Работает модель на базе операционной системы Windows 10.
Стоимость Huawei MateBook D 16 в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 71 990 рублей. Версия с 16 ГБ ОЗУ оценена в 74 990 рублей. Принимать предварительные заказы китайская компания в России начнёт с 23 марта 2021 года. Первые покупатели могут сэкономить 7000 рублей.
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