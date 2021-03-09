Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei анонсировала на российском рынке 16,1-дюймовый ноутбук MateBook D 16. Новинка получила процессор AMD и станет доступна для предварительного заказа через две недели. Стоимость стартует с отметки 71 990 рублей.

реклама

Ноутбук оснащён дисплеем на базе жидкокристаллической панели формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9 и яркостью 300 нит. Производителем заявлен 100-процетный охват цветовой гаммы sRGB. На экране есть матовое антибликовое покрытие. Также нужно отметить поддержку режима фильтрации синего спектра света, что позволяет снизить нагрузку на глаза при длительной работе.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Мобильный компьютер оборудован чипом AMD Ryzen 5 4600H. Это 6-ядерное 12-поточное решение с пиковой частотой 4,0 ГГц. Графическая подсистема представлена iGPU Radeon Vega. На выбор пользователям предлагаются модификации с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 с частотой 3200 МГц.

Для хранения данных пользователи получат накопитель NVMe вместимостью 512 ГБ вне зависимости от конфигурации. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея с поддержкой 135-ваттной быстрой зарядки. Правда, адаптер питания мощностью 135 Вт придётся покупать отдельно. В комплекте идёт 65-ваттное зарядное устройство. Для отвода тепла предусмотрена система охлаждения с двумя кулерами, которые создают шум в 38 дБ максимум.

реклама

Huawei MateBook D 16 оборудован двумя портами USB Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом, HDMI, а также беспроводными контроллерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой полосы 5,8 ГГц. Максимальное время автономной работы составляет около 10 часов. Лэптоп заключён в алюминиевый корпус с габаритами 36,9 x 23,4 x 1,84 см. Весит новинка 1,74 кг.

В состав ноутбука вошли стереофонические динамики, установленные по бокам от полноразмерной клавиатуры. В верхнем ряду есть кнопка, в которую встроена веб-камера. Также имеется сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу питания. Работает модель на базе операционной системы Windows 10.

Стоимость Huawei MateBook D 16 в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 71 990 рублей. Версия с 16 ГБ ОЗУ оценена в 74 990 рублей. Принимать предварительные заказы китайская компания в России начнёт с 23 марта 2021 года. Первые покупатели могут сэкономить 7000 рублей.