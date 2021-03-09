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OPPO представила три смартфона с Android 11, экраном AMOLED и 48-Мп камерой на процессорах MediaTek

Новинки называются OPPO F19 Pro, OPPO F19 Pro+ 5G и OPPO A94.
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Китайская компания OPPO анонсировала сразу три новых смартфона, которые оборудованы актуальной версией программного обеспечения, могут похвастаться однокристальной системой MediaTek и экраном на органических светодиодах. Новинки называются OPPO F19 Pro, OPPO F19 Pro+ 5G и OPPO A94.

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Все три смартфона оснащены матрицей Super AMOLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и интегрированным биометрическим сенсором. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Габариты OPPO F19 Pro и A94 составили 160,1 x 73,2 x 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Версия с поддержкой 5G оказалась на 0,1 мм толще и весит на 1 грамм больше.

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На этом сходства трёх новинок не заканчиваются. Все они получили основную камеру с четырьмя модулями. Разрешение составило 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Производителем заявлена поддержка съёмки видеоматериалов в формате 4K UHD при 30 к/сек и Full HD при 30/120 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует. Старшая модель получила поддержку HDR во время записи роликов и имеет большую площадку камеры, на которой помимо четырёх объективов уместили отметку 5G и светодиодную вспышку.

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Набор интерфейсов идентичный. OPPO F19 Pro, F19 Pro+ 5G и A94 оборудованы адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. При этом чипом NFC не может похвастаться ни один смартфон. В арсенале новинок также есть выход под наушники, USB Type-C, отдельный слот для microSD и приёмник GPS. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4310 мА*ч. OPPO F19 Pro+ 5G поддерживает 50-ваттную быструю зарядку, а в двух других моделях мощность урезана до 30 Вт.

OPPO F19 Pro и OPPO A94 построены на базе 12-нанометрового мобильного процессора Helio P95 без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Однокристальная система имеет ядра Cortex-A55 и Cortex-A75 с частотой до 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Модель F19 Pro получила накопитель на 128/256 ГБ, тогда как у A94 хранилище вмещает только 128 ГБ данных.

OPPO F19 Pro+ работает на базе 7-нанометровой SoC Dimensity 800 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC3. Чипсет трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Ещё одно отличие между смартфонами заключается во фронтальной камере. У моделей F19 Pro/Pro+ 5G она имеет разрешение 16 Мп, тогда как A94 получила 32-мегапиксельный модуль.

Все три новинки работают на базе фирменного программного обеспечения Color OS 11.1 с операционной системой Android 11. Стоимость OPPO F19 Pro+ 5G и OPPO A94 составила 360 долларов и 300 долларов соответственно. Модель OPPO F19 Pro в зависимости от модификации оценили в 295 долларов и 320 долларов.

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