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Компания Xiaomi 8 марта официально анонсировала флагманскую модель Mi 10S на базе чипсета Snapdragon 870. Завтра состоится полноценная премьера смартфона, а сегодня мы узнали стоимость грядущей новинки в одной из модификаций памяти.

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Китайский производитель до сих пор не раскрывает дизайн лицевой стороны обновлённого флагмана. Уже известно, что Xiaomi Mi 10S получит 120-герцевый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах в основе и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Разрешение составит 1080 точек по узкой стороне. Под вопросом остаются только диагональ, наличие изогнутых боковых граней и месторасположение отверстия с 20-мегапиксельной фронтальной камеры.

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Грядущая новинка будет позиционироваться в качестве улучшенной версии модели Xiaomi Mi 10, которая уже почти год официально продаётся в России. На старте продаж цена составила 70 000 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Флагман 2020 года оборудован процессором Snapdragon 865, аккумулятором на 4780 мА*ч и 90-герцевым дисплеем OLED. Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Xiaomi Mi 10S тоже получит Quad-камеру, но параметры пока что не уточняются. Известно лишь, что в главном модуле будет использоваться датчик изображения со 108-мегапиксельным разрешением. Также смартфону обещают аккумулятор рекордной ёмкости для флагманской серии Mi, беспроводные контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержку технологии Near Field Communication и операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12.

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На данный момент известна цена флагмана лишь в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Так, Xiaomi Mi 10S с упомянутыми выше объёмами ОЗУ и ПЗУ будет стоить 3499 юаней или примерно 535 долларов. Заметим, что приблизительно за столько же сейчас на AliExpress можно купить Xiaomi Mi 10 в конфигурации 8/128 ГБ. При этом цена флагмана прошлого поколения в Китае на старте продаж составила 610-720 долларов по текущему курсу.

Как видим, будущая новинка окажется лучше предшественницы по ряду параметров, но будет стоить дешевле на старте. Но в этом нет ничего странного, поскольку уже с 610 долларов в Поднебесной стартует официальная стоимость модели нового поколения Xiaomi Mi 11, которая работает под управлением 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888.