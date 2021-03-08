Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi сегодня анонсировала флагманский смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 870. Новинка называется Xiaomi Mi 10S. Это уже третья модель в мире после Motorola Edge S и Redmi K40, которая оборудована этой однокристальной системой Qualcomm.

реклама

Что интересно, китайский производитель решил отнести смартфон к десятой серии, несмотря на то, что уже полным ходом продаётся Xiaomi Mi 11. Полноценная презентация флагмана состоится через два дня, 10 марта 2021 года. Сегодня же компания впервые официально подтвердила существование модели.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Xiaomi опубликовала постеры, которые раскрыли дизайн тыльной панели. Мы можем видеть в левом верхнем углу задней стороны четырёхмодульную основную камеру в вертикальной ориентации. Компания подтвердила, что один из них будет иметь разрешение 108 Мп. Дизайн позаимствовали у прошлогоднего флагмана Mi 10 Ultra, выпущенного к десятилетию бренда.

Xiaomi Mi 10S будет оснащаться дисплеем на органических светодиодах. В его основу ляжет матрица формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц или 120 Гц. За автономность грядущей новинки будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч, что станет рекордом флагманской серии. Мощность быстрой проводной зарядки составит 33 Вт.

реклама

В продаже модель появится с предустановленной прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11. Также в состав смартфона войдут контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, порт USB-C для подзарядки и подключения к ПК, ИК-излучатель и модуль NFC. Беспроводной зарядки и защиты от воды мы в новом флагмане не увидим.

Цена Xiaomi Mi 10 пока что не афишируется. Как мы отмечали в начале материала, пока то на рынке доступно только две модели с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Первой эту однокристальную систему получил смартфон Motorola Edge S. Его стоимость составила 310-430 долларов в зависимости от модификации. Менее двух недель был представлен Redmi K40. Его оценили в 310-420 долларов.