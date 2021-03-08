Meizu 18 и Meizu 18 Pro раскупили как горячие пирожки на первой распродаже
На прошлой неделе компания Meizu анонсировали первые смартфоны после перерыва в полгода. Новинки называются Meizu 18 и Meizu 18 Pro. По всей видимости, это будут последние модели производителя, представленные в 2021 году.
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Сегодня, 8 марта, обе новинки начали продаваться в Китае. Несмотря на высокую стоимость, они оказались очень популярными. По словам производителя, лишь за 1 минуту после старта продаж выручка превысила 15 млн долларов. Учитывая стоимость, можно предположить, что продано за 60 секунд было от 16 000 до 22 000 смартфонов. Всю партию новинок разобрали за 28 минут. Сколько всего устройств было реализовано, производитель решил не афишировать, как и общий доход.
Напомним, что Meizu 18 и Meizu 18 Pro получили 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля составила 128-256 ГБ в зависимости от модификации. Также в каждой новинке установлена панель Super AMOLED формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и интегрированным биометрическим сенсор. Диагональ стандартного издания составила 6,2 дюйма, а версия Pro комплектуется 6,7-дюймовой панелью.
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Meizu 18 оснастили 20-Мп фронталкой и основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 16 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой 4K@60FPS. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 36 Вт. Оценили модель в 680-775 долларов.
Meizu 18 Pro практически во всём из вышеперечисленного отличается. Он тоже имеет оптостаб, телеобъектив на 8 Мп с 3x зумом без потери качества и может снимать видеоматериалы в 4K при 60 к/сек. При этом более продвинутый флагман получил 32-мегапиксельный ультраширокоугольный блок, 50-мегапиксельную стандартную камеру и поддержку 8K. Также сзади добавили сенсор ToF 3D. Ёмкость аккумулятора выросла до 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – до 40 Вт. Появилась ещё и 40-ваттная беспроводная подзарядка.
Оба флагмана оборудованы стереодинамиками, Wi-Fi 6E и NFC. В продажу они поступили сразу с операционной системой Android 11 и прошивкой Flyme 9. Естественно, через некоторые время новинки будут продаваться на AliExpress. А вот об официальном выходе на международный рынок информации нет.
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