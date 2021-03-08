Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD оценила процессор Ryzen 7 5800X в 449 долларов, но по такой цене на старте продаж его купить было нельзя. За CPU просили, как минимум, на 100 долларов больше. Однако, спустя время стоимость процессора в США уже снизилась до рекомендованных 449 долларов. В России цена тоже начала падать.

реклама

Если верить «Яндекс.Маркету», средняя стоимость Ryzen 7 5800X по России по итогам февраля составила менее 38 000 рублей. При этом в сравнении с январём нынешнего года она существенно упала – примерно на 10 000 рублей.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

На старте продаж в ноябре минувшего года за Ryzen 7 5800X в России в среднем просили чуть более 48 000 рублей. Пик пришёлся на декабрь прошлого года. Тогда средняя стоимость 8-ядерного процессора на российском рынке приблизилась к отметке 51 500 рублей.

реклама

Сейчас при средней цене около 37 800 рублей низ рынка – 33 000 рублей. Максимальная стоимость по России составляет 45 380 рублей при рекомендованной 40 900 рублей. В магазине «Регард» коробочная версия стоит 42 800 рублей, а при покупке OEM-вариант можно сэкономить 2400 рублей. В магазине «Ситилинк» можно купить Ryzen 7 5800X чуть дешевле. В частности, OEM-версия настольной платформы обойдётся в 38 990 рублей, тогда как за BOX-вариант просят 41 590 рублей.

Напомним, что процессор оборудован восемью ядрами, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота CPU составляет 3,8 ГГц, а пиковая – 4,7 ГГц на ядро в режиме максимальной однопоточной нагрузки. Ryzen 7 5800X имеет по 4 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро.

Настольная платформа выполняется по нормам 7-нанометрового технологического процесса TSMC FinFET. Чип поддерживает PCI Express 4.0 и Socket AM4. Максимальная температура CPU составляет 90 градусов, а номинальная величие отвода тепловой мощности – 105 Вт.