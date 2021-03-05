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Xiaomi оборудует POCO X3 Pro новым процессором Snapdragon 860

Анонс смартфона состоится до конца марта.
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Сегодня мы писали о дефиците мобильных процессоров серии Snapdragon 800, в связи с чем Xiaomi может поставить на паузу производство смартфонов флагманского уровня. Нехватку однокристальных систем топового уровня от Qualcomm уже почувствовали компании Redmi и Realme, о чём заявили их генеральные директоры. Тем не менее в Сети появилась информация о том, что Qualcomm может представить новый мобильный процессор Snapdragon 800-й серии.

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Он будет называться Snapdragon 860. Судя по обозначению, он окажется менее производительным по сравнению с прошлогодней флагманской однокристальной системой Snapdragon 865. При этом возможная новинка должна быть мощнее, чем процессор Snapdragon 855+, который использовался в большинстве флагманов второй половины 2019 года.

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Snapdragon 860 будет выполняться по нормам 7-нанометровой технологии. Ему обещают ядра Kryo 485 с максимальной тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц. Дебютирует однокристальная система в смартфон Xiaomi POCO X3 Pro, который составит компанию моделям POCO F3 и POCO F3 Pro. Все три модели будут официально продаваться в России.

Смартфон будет оборудован дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. В основу ляжет панель на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Также известно, что в POCO X3 Pro мы увидим поддержку технологии Near Field Communication, аккумуляторную батарею ёмкостью 5200 мА*ч, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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Xiaomi POCO X3 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменным программным обеспечением MIUI 12. О ценах пока что информации нет, а анонс смартфона ожидается до конца первого квартала нынешнего года, т.е. уже в этом месяце.

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