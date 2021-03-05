Xiaomi может приостановить производство флагманов из-за дефицита процессоров Snapdragon 8xx
Дефицит однокристальных систем постепенно начинает затрагивать уже и рынок смартфонов. По данным отраслевых источников, китайская компания Xiaomi может временно прекратить производство флагманских моделей из-за нехватки однокристальных систем Qualcomm.
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В настоящее время в ассортименте производителя есть только один флагман – Xiaomi Mi 11. Он оснащается 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. Его представили в Китае в конце прошлого года, а месяц назад устройство дебютировало на европейском рынке по цене от 749 евро до 899 евро в зависимости от объёмов памяти и страны.
В обозримом будущем компания Xiaomi должна анонсировать модели Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra на базе Snapdragon 888, а также Mi 10S с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870 под капотом. Однако, их премьера переносится в связи с уже упомянутым дефицитом мобильных платформ.
Xiaomi Mi 11 оказался очень популярным на старте продаж. Производителю понадобилось лишь две недели, что реализовать свыше 1 млн моделей. Представители китайской компании уже не раз говорили о том, что готовы пойти на заводы и собирать смартфоны своими руками.
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О проблеме с поставками флагманских процессоров Qualcomm также заявили генеральные директоры брендов Redmi и Realme. Полный цикл поставки однокристальных систем Snapdragon уже начал превышать 30 недель. При этом ситуация постоянно усугубляется, поскольку компании пытаются постоянно расширять ассортимент моделей.
Например, на прошлой неделе были представлены Redmi K40 на Snapdragon 870, а также Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ на Snapdragon 888. В рамках первой распродажи за 5 минут компания продала 300 000 смартфонов. Кроме того, вчера состоялась презентация Realme GT, Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro на Snapdragon 888, а на следующей неделе появятся OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и ASUS ROG Phone 5. Все они тоже будут оборудованы 5-нанометровым флагманским чипом Qualcomm.
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