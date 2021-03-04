Samsung представила защищённый смартфон на Exynos 850 с NFC и Android 11 по цене 290 евро
Южнокорейская компания Samsung анонсировала новую защищённую модель на последней версии операционной системы Android с поддержкой Near Field Communication и фирменной мобильной платформой. Новинка называется Samsung Galaxy Xcover 5.
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По словам производителя, смартфон переживёт падение с высоты 1,5 метра на твёрдую поверхность. Защита по стандарту IP68 позволяет использовать устройство под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Также заявлена защита по военному стандарту американской армии MIL-STD-810G. Габариты корпуса составили 147,1 x 71,6 x 9,2 мм.
Компания отказалась от механических навигационных клавиш на лицевой панели. Но при этом новинка сохранила широкие экранные рамки вокруг дисплея формата HD+ с разрешением 720 x 1440 точек. Размер составляет 5,3 дюйма по диагонали. Вверху фронтальной стороны установлена камера для селфи на 5 Мп. Она поддерживает распознавание лиц. Сканер отпечатков пальцев тоже есть – сбоку.
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На правом торце установлена красная клавиша, при нажатии на которую Samsung Galaxy Xcover 5 можно использовать в качестве рации. Но при желании на клик по этой кнопке можно назначить открытие любого приложения.
Сзади в новинке установлена основная камера с 16-мегапиксельным разрешением. Сердцем смартфона выступает однокристальная система Exynos 850. Мобильный процессор выполнен по 8-нанометровой технологии. Чипсет имеет ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графику Mali-G52. Поддержка мобильных сетей пятого поколения отсутствует.
Ёмкость встроенной батареи в Samsung Galaxy Xcover 5 составила 3000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Модель поддерживает стандарта Wi-Fi 5 и технологию Near Field Communication. Также в арсенале смартфона есть выход под наушники, слот для карты microSD и операционная система Android 11 с фирменным программным обеспечение One UI 2.0.
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Цена Samsung Galaxy Xcover 5 составила 290 долларов, но в некоторых странах новинка стоит дороже. Например, в Великобритании модель стоит 330 фунтов стерлингов. Старт продаж смартфона запланирован на 12 марта 2021 года.
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