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В одной из сегодняшних заметок мы ошибочно предположили, что индийская версия Redmi Note 10 Pro является последней крупной новинкой от Xiaomi. Как оказалось, производитель решил провести ещё одно мероприятие, где анонсировал глобальные версии Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10, а также представил ещё одну модель. Она называется Xiaomi Redmi Note 10S.

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От обычного Redmi Note 10 герой заметки имеет несколько отличий. Во-первых, основная камера представлена 64-мегапиксельным датчиком изображения вместо 48-мегапиксельного. Во-вторых, кремниевым мозгом служит не Snapdragon 678, а 12-нанометровая однокристальная система Helio G95. Остальные параметры совпадают со стандартным изданием, поэтому с ними вы можете ознакомиться по ссылке выше.

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В продаже новинка появится в расцветках Onyx Gray, Pebble White и Ocean Blue. Покупатели смогут выбирать между тремя модификациями: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Официальная рекомендованная цена составила 229 долларов, 249 долларов и 279 долларов соответственно. Опят же, первые покупатели смогут сэкономить 30 долларов, но продажи стартуют не с 8 марта, а в начале второго квартала.

В России Xiaomi Redmi Note 10S заменит модель Redmi Note 9S, которая дебютировала в прошлом году. В настоящее время смартфон прошлого поколения в магазине «Ситилинк» можно купить за 15 990 рублей. За эти деньги он предлагает Snapdragon 720G, АКБ на 5020 мА*ч, 64-Мп камеру, 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти и IPS дисплей.