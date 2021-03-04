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Последний крупный анонс на сегодня от компании Xiaomi – модель среднебюджетного уровня Redmi Note 10 Pro. Мы уже писали о стандартном издании и о версии Pro. Теперь пришло время поговорить о среднем брате нового поколения. Почти вся информация подтвердилась. Новинка не обзавелась 108-мегапиксельной камерой, но стоит намного дешевле, чем ожидалось.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro практически не отличается от варианта Pro Max. Разница между модулями заключается исключительно в основной камере. Мало того, три компонента из четырёх совпадают. Речь идёт об ультраширокоугольном модуле на 8 Мп с углом захвата 120 градусов, 5-Мп сенсоре для макросъёмки и матрице на 2 Мп для размытия фона. Единственное отличие касается стандартного блока. Герой заметки не может похвастаться 108-мегапиксельным датчиком изображения. Его место занимает 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GW3.

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Версия Pro тоже оборудована 120-Гц дисплеем формата Full HD+ на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,67 дюйма. Вверху по центру есть небольшое отверстие, в котором обосновалась фронтальная 16-мегапиксельная камера с поддержкой Face Unlock.

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Как и ожидалось, модель работает на базе мобильного 8-нм процессора Snapdragon 732G Объём оперативной памяти составил 6/8 ГБ, а постоянной – 64/128 ГБ в зависимости от спецификации. Тип ОЗУ и ПЗУ – LPDDR4x и UFS 2.2 соответственно. Также отметим, что Redmi Note 10 Pro получил стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и весь набор основных интерфейсов за исключением NFC. Но в международную версию смартфона чип добавят.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 10 Pro в модификации 6/64 ГБ составила 220 долларов. В 235 долларов компания оценила вариант с накопителем удвоенной вместимости. Купить версию 8/128 ГБ можно будет за 260 долларов. Новинка поступит в продажу 17 марта 2021 года с предустановленной прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 11 в цветовых решениях Vintage Bronze, Glacial Blue и Dark Night.