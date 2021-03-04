Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max представлен официально – 120-Гц AMOLED и 108-Мп камера за 260 долларов
Компания Xiaomi анонсировала в Индии первый смартфон Redmi Note нового поколения. Начал производитель сразу с топовой модели, которая называется Redmi Note 10 Pro Max. Как оказалось, новинка не поддерживает мобильных сетей пятого поколения.
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Основная особенность смартфона – датчик изображения Samsung третьего поколения ISOCELL HM2 со 108-мегапиксельным разрешением. Ему компанию составляет новый модуль на 5 Мп. Его компания называет Super Macro. Из названия понятно, что использоваться он будет для макросъёмки.
Также в основной камере Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max используется 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом захвата 120 градусов. Четвёртый компонент системы – 2-мегапиксельный датчик изображения для анализа глубины резкости. На лицевой панели смартфона установлена фронтальная камера с 16-мегапиксельным разрешением и возможность распознавать лица.
Новинка оборудована однокристальной системой Snapdragon 732G. Чипсет выполнен по нормам 8-нанометрового технологического процесса и не имеет модема для поддержки работы в сетях 5G. Смартфон оснащается 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Встроенный флеш-накопитель типа UFS 2.2 имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации.
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Ещё одной фишкой Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max является матрица Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20 к 9. Максимальная яркость составляет 1200 нит. Панель имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение Full HD+. Также производитель отмечает соответствие стандарту HDR10+ и 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3.
Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Лицевая панель оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. В состав новинки также вошли стереофонические динамики, выход для наушников, инфракрасный излучатель, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Корпус смартфона имеет толщину 8,1 мм и защиту от брызг по стандарту IP52.
Ёмкость комплектного аккумулятора в Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max составила 5020 мА*ч. Быстрая зарядка имеет мощность 33 Вт. Для подзарядки и подключения к компьютерам используется порт USB Type-C. Программной оболочкой выступает операционная система Android 11, дополненная фирменной прошивкой MIUI 12. В будущем смартфон будет обновлён до MIUI 12.5. Поскольку модель была анонсирована в Индии, NFC в списке параметров отсутствует. Но глобальная версия будет поддерживать технологию Near Field Communication.
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