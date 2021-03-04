Realme GT представлен официально – Snapdragon 888, Android 11, 120-Гц экран по цене от 430 долларов
Компания Realme анонсировала свой первый флагманский смартфон в 2021 году на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Новинке ранее обещали 165-герцевый WQHD+ дисплей, два 13-мегапиксельным модуля и 125-ваттную быструю зарядку, но ничего из вышеперечисленного она не получила.
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Флагман оборудован чипом Snapdragon 888 в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Расширить хранилище картами microSD нельзя. По словам производителя, результат смартфона в бенчмарке AnTuTu составляет свыше 750 000 баллов.
Ёмкость комплектной батареи в Realme GT составила 4500 мА*ч, а не 5000 мА*ч, как сообщалось ранее. Вместо 125-ваттной быстрой зарядки смартфон получил поддержку подзарядки по проводу через USB Type-C мощностью 65 Вт.
Дисплей новинки построен на базе матрицы Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составляет 6,43 дюйма. Экран имеет разрешение Full HD+, а не WQHD+, в то время как частота обновления изображения составляет 120 Гц вместо 165 Гц.
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На тыльной панели Realme GT вместе с основной камерой и вспышкой установлен сенсор освещённости. Предполагалось, что новинка получит модули разрешением 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. В итоге флагман остался без телеобъектива. Его место занял сенсор на 2 Мп. Разрешение ультраширокоугольного модуля составило 8 Мп. В стандартной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX682.
В левом верхнем углу лицевой панели размещён селфи-модуль на базе 16-мегапиксельного датчика изображения. Фронтальная камера поддерживает технологию распознавания лиц Face Unlock. Также отметим стереофонические динамики, обновлённый вибромотор, выход под проводные наушники, поддержку Near Field Communication, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.
Realme GT имеет корпус из стекла и металла с габаритными размерами 158,5 x 73,3 x 8,4 мм без защиты от воды. Масса составляет 186 граммов. Также доступна специальная версия с кожаной тыльной стороной. Вес практически не отличается, а толщина увеличена до 9,1 мм.
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Новинка работает на базе операционной системы Android 11 с новой фирменной прошивкой Realme UI 2.0. Realme GT с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти оценили в 510 долларов. Рекомендованная цена смартфона в модификации 8/128 ГБ составила 430 долларов. Старт продаж запланирован на 10 марта 2021 года. Заметим, что Redmi K40 Pro стоит столько же, но при этом модель компании Xiaomi в начальной конфигурации предлагает на 2 ГБ оперативной памяти меньше.
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