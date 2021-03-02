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В этом месяце появится много флагманских смартфонов. Уже завтра, 3 марта, компания Meizu выпустит модели 18-й серии, а послезавтра появится Realme GT. 10 марта состоится презентация игрового смартфона ASUS ROG Phone 5, а на следующей день свет увидят модели OPPO Find X3. Также скоро пройдёт премьера флагманов OnePlus. Китайский производитель выпустит две модели топового уровня: OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

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Обе модели будут оборудованы однокристальной системой Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 660. Чип выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и будет работать в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128/256 ГБ соответственно.

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OnePlus 9 Pro получит панель WQHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц и встроенным биометрическим датчиком. Разрешение двух модулей основной камеры составит по 50 Мп. У OnePlus 9 мы увидим Full HD+ дисплей с той же частотой обновления. Основная камера получит три модуля вместо четырёх, но известно разрешение двух из них – по 48 Мп.

Обе модели будут оборудованы 16-мегапиксельным селфи-модулем и аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 65 Вт. Старшая версия дополнительно сможет похвастаться защитой от воды по стандарту IP68 и беспроводной 45-ваттной подзарядкой.

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Ориентировочно, OnePlus 9 будет стоить от 700 евро до 800 евро, а за OnePlus 9 Pro придётся отдать 900 евро или 1000 евро в зависимости от модификации. Именно столько в Европе на старте продаж стоили OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно.

Третьей новинкой станет середняк OnePlus 9R, ранее известный как OnePlus 9E. Как и старшие версии, он получит 8/12 ГБ оперативки в паре со встроенным хранилищем, вмещающим 128/256 ГБ данных. При этом ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Смартфон обзаведётся 6,5” OLED-матрицей с частотой обновления 90 Гц.

Разрешение главного модуля составит 64 Мп, а сверхширокоугольного – 8 Мп, но в составе основной камеры всего мы увидим четыре компонента. Сердцем смартфона станет скромная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 690.

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Все три модели компания OnePlus представит 8 марта 2021 года. В продажу они поступят с предустановленным программным обеспечением OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11.